翁虹為胡定欣新劇開播打氣　相識21年姐妹情深曬私下親密互動

圈中有不少藝人因拍攝劇集而結緣，就好像翁虹與胡定欣（Nancy），她們因在2003年共同合作古裝劇《大唐雙龍傳》而成為好朋友。近日，因為Nancy主演的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》播出，翁虹就在微博發文為對方打Call，還上貼二人多張私下相聚的美照，21年的姐妹情令不少網民相當羨慕。

二人因為《大唐雙龍傳》而成為好朋友。（翁虹微博圖片）

私下感情相當好。（翁虹微博圖片）

從翁虹上貼的照片而看，她們閒時經常相聚吃飯，還拍攝了不少頭貼頭搭肩的親密照，而Nancy亦有出席她的生日會，還送上香吻，大家笑得開心，氣氛相當之好。而Nancy亦有與翁虹的女兒劉蒔互動，與她一家人關係非常好。適逢Nancy有新劇播出，身為好姐妹的翁虹就貼文支持：「2003年的《大唐雙龍傳》我們飾演亦師亦友的師徒，從此以後我們倆就以師徒相稱！你從一個小白到在TVB這麼激烈的競爭中拿下視后，作為師傅的我由衷的為你感到驕傲和欣慰與有榮焉，這次進入台慶劇的重頭戲《巾幗梟雄之懸崖》已經上淺網台聯動，祝賀你又帶來一部上乘的優秀作品給觀眾，加上其他那麼多優秀的實力派演員及幕後精英團隊一定再創收視佳績！祝願收視長虹一支獨秀！為你打Call。」二人師徙悄深之情令許多網民非常羨慕。

大家閒時相聚吃飯。（翁虹微博圖片）

二人相識21年了。（翁虹微博圖片）