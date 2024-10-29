TVB台慶片有玄機爆出未來視帝視后　6位劇集新星驚現一位星夢歌手

無綫台慶57周年，無綫本周五（11月1日）將舉行2025年節目巡禮；而為配合主題「同一家人，與你前行」，無綫早前找來一眾新生代藝人拍攝宣傳片，代表無綫王牌節目、劇集及綜藝節目帶出「世界走得太快，所以我哋要更快」的最新信息。



宣傳片由今年擔任「奧運之星」的上位小花劉穎鏇Tiffany打頭陣，穿上紅白sharp醒運動套裝做出型格起跑動作的Tiffany，輕觸屏幕後化身「數碼穎鏇」,甚有噱頭；之後鏡頭轉去身穿真空白色西裝、以白馬王子Look出場的朱敏瀚，別具觀賞指數，首次參與拍攝工作的出爐港姐冠軍倪樂琳，則以「女團風」小背心熱褲亮相，在數碼效果襯托下大騷纖腰及美腿跳舞。

劉穎鏇打頭陣拍攝台慶宣傳片。

劉穎鏇打頭陣拍攝台慶宣傳片。

（中）梁凱晴、（右）梁超怡和（左）廖慧儀齊齊以白衣仙氣造型示人。

出爐港姐冠軍倪樂琳再舞女團舞，大騷纖腰及美腿。

之後齊齊以白衣仙氣造型示人的「吃貨女神」彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡和廖慧儀，及同樣以清一色白衣Look的「東張女神」李旻芳、何沛珈、王嘉慧及梁菁琳緊接出場，四位東張女神配合動漫形式揮動「東張魔法棒」為社會不公伸張公義，概念有趣又新鮮。

「東張女神」（右2）李旻芳、（左2）何沛珈、（右）王嘉慧及（左）梁菁琳，為社會不公伸張公義。

周嘉洛、丁子朗、吳偉豪、郭柏妍（Rosita）、游嘉欣（游游）及戴祖儀則壓軸登場，如果前面是綜藝的代表，這六位便是劇集的代表，而且而年紀來說肯定是未來的中流砥柱，彷彿透露出未來的視帝視后。六位新生代演員中，頭五位都已經在劇集中獨當一面，比較令人驚訝的是星夢歌手，現在雙棲發展的戴祖儀亦在其中，看來公司非常看重她在劇集裡的發展。

戴祖儀都有份？