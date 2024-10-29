「暗黑李佳芯」本庄鈴cos兔女郎送唇印　同本尊共有一項隱藏技能

到底佢係李佳芯還是本庄鈴？早年李佳芯憑TVB劇成為話題後，網民隨即翻出有關日本女優本庄鈴的作品圖片，並引起網民討論。自始每當討論「撞樣藝人」時，大家都會想起本庄鈴和李佳芯，表示：「睇李佳芯拍劇會諗起本庄鈴，睇本庄鈴啲片又會諗起本庄鈴。」不能否認，兩者無論是五官輪廓，一頭黑色長髮，身材比例都有很多共通之處。雖然對李佳芯不公平，但她們真的十分似樣！

考考大家，呢個係李佳芯定本庄鈴？（網上圖片）

今年27歲的本庄鈴為現役SOD公司專屬女優，約於2018年出道的她先以寫真打響名堂，繼以亮相於觀眾眼前，之後才正式出道推出首套個人作品。初出道的她也十分受粉絲喜愛，同年人出道作曾於網站銷量排行上第一位。

今年27歲的本庄鈴為現役SOD公司專屬女優。（ig@honjo_suzu）

有別於大部分女優，本庄鈴經常都會與YouTuber拍攝企劃合作，例如出道同年她就與一位香港YouTuber大J 合作拍片，又因為本庄鈴「又」撞樣台灣YouTuber品子的關係，去年也受邀於台灣萬網紅「賤葆」的頻道中與品子合體出現，也曾登上不少台灣綜藝節目如《國光幫幫忙之大哥是對的》、《綜藝大熱門》等，可見她在日本受歡迎之外，在台灣也是頭幾位的人氣女優。

本庄鈴同李佳芯一樣，都係「一線」女優/演員。（ig@honjo_suzu）

自2021年起，本庄鈴似有減產的跡象，她亦較常出席在網上和電視節目，又或是成人展之中。不得不提的是，本庄鈴除了演技出色，有過人身材、樣子、女性魅力之外，還有一副好歌喉。她曾於YouTube頻道「Milky Pop Generation」唱《夢をあきらめないで》，表演也頗為不錯。

原來本庄鈴唱歌都幾好聽。（ig@honjo_suzu）

本庄鈴同李佳芯一樣，唱歌都唱得好好聽。（ig@honjo_suzu）

本庄鈴將於11月9日來港出席粉絲見面會，屆時有機會一見身穿兔女郎服飾的本庄鈴，還可以近距離與她互動。着OL服，泳衣，內衣，校服的本庄鈴就見得多，兔女郎的本庄鈴就真的罕見。未知到時本庄鈴又會不會在粉絲見面會上一展歌喉呢？

本庄鈴@香港粉絲見面會有得報名！（ig@sixtoy6）

本庄鈴曾受邀上過綜藝節目。（ig@honjo_suzu）

本庄鈴曾受邀上過綜藝節目。（ig@honjo_suzu）

神木麗粉絲見面會花絮