TVB花旦拍換衫片曝光千萬豪宅　進軍飲食界時裝界成娛圈小富婆

現年34歲的龔嘉欣（Katy）入行多年，憑着肯博肯捱的態度，近年擺脫鄰家女孩的形象，躍升成為一線花旦，更曾憑TVB劇集《殺手》及《香港愛情故事》分別奪得「馬來西亞最喜愛TVB女角色」及「最受歡迎電視女角色」，演技備受肯定。龔嘉欣在剛剛播完的劇集《企業強人》中的角色亦甚有正能量，由快遞妹變成物流女王，而在現實生活中，近年進軍飲食界及時裝界的她生意搞得有聲有色，日前拍片更曝光千萬豪宅！

龔嘉欣（Katy）入行多年。（IG@kungkaty）

已經是一線花旦。（IG@kungkaty）

演技備受肯定。（IG@kungkaty）

《企業強人》。（IG@kungkaty）

由快遞妹變成物流女王！（IG@kungkaty）

分享換衫片。（IG@kungkaty）

OOTD。（IG@kungkaty）

龔嘉欣日前上載了一段換衫片，並寫道：「着衫襯衫最緊要梗係自己鍾意同覺得舒服，而家呢種天氣，薄薄地一件sweatshirt配襯下已經好夠🤗💕繼續努力工作，心情夠曬靚，做嘢都更有動力呀！加油❣️」片中所見，龔嘉欣對着鏡頭着衫，再加上Chanel背包，簡單打扮已經非常搶鏡！而屋內裝修亦設計簡約，以白色及原木色為主，感覺舒適。

好Fit。（影片截圖）

簡單打扮。（影片截圖）

Chanel背包。（影片截圖）

設計簡約。（IG@kungkaty）

感覺舒適。（IG@kungkaty）

景色一流！（IG@kungkaty）

下廚。（IG@kungkaty）

廚房。（影片截圖）

龔嘉欣16歲時做模特兒，早在中學時期已成功儲下20萬元，相當厲害！龔嘉欣曾表示希望30歲前置業，而她在2020年就以935萬元買入將軍澳維景灣畔一個兩房單位，成功上車！龔嘉欣曾在接受訪問時透露全靠「3個戶口儲錢法」理財，分別是用於長期儲蓄的不動產戶口、負責日常開支的戶口與開心時用於額外消費的戶口。熱愛下廚的龔嘉欣，近年更進軍飲食界，與朋友合資開蛋糕店，現時已有5間分店，早前她又與好姊妹譚凱琪一起進軍時裝界，創立自家品牌系列「Katy Zoie」， 兩人更親身上陣做「生招牌」！

整蛋糕。（IG@kungkaty）

進軍飲食界。（IG@kewpluscake）

與朋友合資開蛋糕店，現時已有5間分店。（IG@kewpluscake）

龔嘉欣同譚凱琪感情好好。（IG@kungkaty）

好姊妹！（IG@kungkaty）

一起進軍時裝界！（IG@kungkaty）

生招牌！（IG@kungkaty）