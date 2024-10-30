顏米羔率「中二生」兄弟班開騷　仲一手包辦埋海報攝影同設計

自TVB節目《中年好聲音2》後，顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑不單止成為好友，也是彼此在音樂路上的理想夥伴，他們四人將於11月16日（星期六）在旺角麥花臣場館舉行《ZONE D FUNtas4ic 音樂會》，票價分別為 $880和$580 ，並訂於11月4日早上10時公開發售。顧名思義，《ZONE D》指的是兄弟情，而《FUNtas4ic》代表了夢幻兼好玩的意思，音樂會四位主角均希望能夠帶給觀眾一個充滿情誼的周末晚上，所以大家在音樂會海報上可以看到顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑四人身穿西裝，黃昏時分在郊外大草原野餐聊天的有趣畫面，充分表達了《ZONE D FUNtas4ic 音樂會》的獨特含意。

顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑兄弟班開騷。(公關提供)

顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑11月16日（星期六）在旺角麥花臣場館舉行《ZONE D FUNtas4ic 音樂會》。(公關提供)

今次音樂會海報攝影和設計由顏米羔一手包辦，並以超級快的速度於三天內完成，米羔表示：「《中年好聲音》不單止讓大家圓夢，也給大家帶來希望，大大小小的演出機會令我大開眼界，儘管距離開 show 時間非常緊迫，但我們和製作團隊絕對相信齊心便事成，屆時大家必定能享受我們的精彩演出。」

今次音樂會海報攝影和設計由顏米羔一手包辦。(公關提供)

劉威煌說：「今次音樂會對我非常有義意，因為要在音樂路上找到一班志同道合的兄弟已經不容易，我們由比賽開始便已經建立了很多默契，現在還可以一齊開 show，可以說是音樂路上的另一個春天。」「人到中年，我本以為只要比賽完結，就會回復平靜，繼續做回之前做的事，但在比賽期間，我感受到有好參賽者其實心態和我一樣，不單止是在台上面，而是在整個過程中享受比賽。我們一眾參賽者都成為了好朋友，而且在比賽結束後大家仍然不斷互相鼓勵和支持，我覺得真的像多了一家人，遇到問題大家都同心協力去做好，我亦很榮幸可以身處其中，一齊去繼續追尋夢想。」

劉威煌同一班兄弟一齊開騷！

顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑因為《中年好聲音2》而成為好友。（IG@hyleunghoyin）

梁浩賢說：「今次音樂會將以一種非常 Funny 但又認真的方式呈現給大家，會以音樂表達我們4人各自的感受，當初參加《中年好聲音2》是為了尋回歌唱的那份感覺，那確實是令我達成心願，我也從中認識了一班好朋友，最開心的便是可以一起舉行今次音樂會，令大家可以從新認識我。」

2000全球華人新秀歌唱大賽並獲得金咪大獎梁浩賢，因《中年好聲音2》再現人前。(節目截圖)

梁浩賢跟劉威煌、譚輝智、顏米羔、甘永傑、王嘉明、梁思傑及導演潘文龍一齊組成「輕鬆啲」男團，定期開直播以歌會友。（IG：@hyleunghoyin）

最後甘永傑說：「能夠舉行今次音樂會感到很興奮，很Amazing，雖然今次籌備時間很急，但我們經常笑說大家的心態已 Ready 了很多年，也非常感恩我們 4 位兄弟可以同台做一個演出，以往也曾經同台演出，不過那是以嘉賓身份唱幾首歌，所以真的很期待今次音樂會。正如在音樂會海報的畫面上，想告訴大家儘管我們是中年人，雖成熟但仍有孩子心，喜歡去玩也願意嘗試新事物。我們 4 人由比賽開始時已走在一起，當時從沒想過往後會發生甚麼事，所以非常意想不到有一個屬於我們 4 人的音樂會出現。比賽結束後，大家各有各忙，時間真的非常不夠用，我依然兼顧建築師的工作，也繼續在追尋夢想，我想借此機會謝謝我太太，沒有她打點家庭大小事和照顧好女兒，我也沒有那麼多時間任性地去追我的歌手夢。」 ‎

甘永傑曾參加新秀，今次參賽係為咗囡囡，好有愛呀！