楊恭如「舊愛」出獄後踏上直播帶貨路　疑濾鏡太重致面目全非

現年63歲的周正毅曾被稱為「上海首富」，當年曾有逾150億元資產。周正毅亦曾經因與楊恭如傳緋聞而成話題人物，而他當時的太太毛玉萍亦曾在餐廳「巧遇」二人，並眾掌摑楊恭如兼大罵：「你敢搞我老公！」周正毅2003年亦曾因為涉嫌虛報註冊資本罪及操縱證券交易價格被捕，2020年出獄後轉戰做直播帶貨。

現年63歲的周正毅曾被稱為「上海首富」，當年曾有逾150億元資產。。（China Photos）

周正毅、毛玉萍夫婦，於2000年代初出席活動。（資料圖片）

2005年，當年31歲的楊恭如受訪，記者一提起毛玉萍，她立即變臉。（視覺中國）

周正毅最近被發現與網紅于文紅一起現身直播，稱將與于文紅合作助農，立即引起內地網民熱議。周正毅的影音平台現今已經有11萬粉絲，日前開直播高峰時有2000名觀眾觀看，有網民指曾是階下囚的周正毅出獄後都走向了直播帶貨，而他的容貌亦因為濾鏡太重而有所轉變。直播中的周正毅與昔日風度翩翩的形象相差甚遠，雖然容貌有所不同，但奢華生活仍然沒變，單是名錶已經價值百萬。

周正毅最近被發現與網紅于文紅一起現身直播。(影片截圖)

周正毅於2002年曾登上《福布斯》中國富豪排行榜第11位，被外界稱為「上海首富」，但在2003年因為涉嫌虛報註冊資本和操縱證券交易價格，在上海被判入獄3年。2006年5月26日，周正毅刑滿出獄，但他於不久後再次被捕，而這次則因為虛開增值稅專用發票、個人行賄、挪用資金、單位行賄及對企業人員行賄，而被判囚16年，直至2020年正式出獄。

周正毅於2002年曾登上《福布斯》中國富豪排行榜第11位。（微博@顾之何以_72299）

有網民指不少名人最後都走上了直播帶貨的路，更指他：「居然和毛玉萍的工作要一樣了。」