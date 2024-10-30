內地人氣花旦直播突離開冇關畫面　吼叫女聲流出遭質疑被霸凌

2015年因主演蘇有朋執導電影《左耳》而打開知名度的陳都靈，近年憑着出演多部劇集而人氣急升。近日其最新作品《大夢歸離》播出亦引起不少話題，然而在與演員們連線直播宣傳時，不料在過程中她就突然離開，隨之房間就傳出一把大吼大叫怒罵的女生聲音，令到在線的演員都驚嚇不已，網民都紛紛憂心是陳都靈被罵，甚至遭質疑她是被職場霸凌。

陳都靈因為電影《左耳》而打開知名度。（陳都靈工作室微博圖片）

從網上曝光的影片中可見，在直播的時候陳都靈﹑侯明昊﹑田嘉瑞共同連線同框，在進行的過程中，她就突然摘下耳機離開鏡一會兒，隨之房間就傳出一把女生吼叫怒罵的聲音：「你别在鏡頭裡面，你别在鏡頭裡面播，煩死我了你這一天。」頓時令到連線中的兩位男演員都驚嚇到目瞪口呆，畫面顯得尷尬。

陳都靈古裝扮相相當漂亮。（陳都靈工作室微博圖片）

陳都靈直播中離開了一會兒。（微博圖片）

正正因為她離開後就聽到有女生大聲吼人聲音，引起網民擔憂陳都靈被工作人員罵，甚至懷疑她是被職場霸凌了，替她感到可憐。正當大家對事件猜測之際，她的工作室就發出聲明表示：「室先鞠躬道個歉，直播開始前操作一直出bug，最終順利解決，抱歉讓老板和大家擔心啦！請大家繼續支持《大夢歸離》，支持文瀟。」對於這一則聲明，有不少網民表示有解釋等於沒解釋。但另有網民爆料指出是有工作人員因直播操作問題互相爭吵，而陳都靈離開鏡頭是去勸架的。

兩位男演員都被驚嚇到。（微博圖片）