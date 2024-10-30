楊子被指質疑老婆賺唔到錢　黃聖依自爆老公最驚失去：錢

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子最近在節目《再見愛人4》中坦承婚姻出現問題，女方因受不了男方長輩式管理，從而令她有離婚的想法。而在近期播出的節目中，楊子的一番說話像極了說教，直接質疑她管理財富的能力，被不少網民理解為是在嫌棄她賺不到錢，令大家都替她感到可憐。

楊子﹑黃聖依在節目上坦承目前處於分居狀態。（影片截圖）

在節目中多對夫妻一起聊天的時候，楊子就好像在說教，在過程中他就質疑黃聖依管理財富的能力，令網民聽起來像在嫌棄她賺不到錢，他就表示：「她並沒有出現在各個銀屏螢幕，各個紅毯之上。你說作為演員來講，你的財富能把控嗎？任何人誰敢說我目前這種生活的狀態或這種收入的值和額度，你能夠維續多少年，誰敢說，沒有任何一個人敢說，你明白我意思沒有。（但她有能力賺啊）能持續多久，誰知道能持續多久。」他想黃聖依能照顧家庭，又想她能夠賺錢，這種想法令許多網民覺得離譜，紛紛替黃聖依感到可憐。

楊子說話像極了在說教。（影片截圖）

黃聖依曾表示因受不了男方長輩式管理，從而令她有離婚的想法。（影片截圖）

而在玩問答環節的時候，問到楊子最害怕失去甚麼時，黃聖依就笑言是：「錢」 ，但他表明不是：「其實一點兒都不對，我最怕失去眼睛，如果失去眼睛對我的打擊太大了，因為我畢生的愛好就是收藏，所以眼睛對我來講太重要了。」他的答案竟然不是另一伴或家庭，不禁令網民覺得家庭似乎在他心目中並不是排在第一位。