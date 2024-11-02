陳蕾怕破壞仙氣打算齋唱　華納舞王洪嘉豪遇Jeffrey自信值大增

陳蕾嘅歌單缺乏舒情歌，今次終於有機會一試。（陳順禎攝）

陳蕾、洪嘉豪與魏浚笙（Jeffrey）將在月中舉行音樂會，洪嘉豪以食神中的名菜之一「錦繡多味魚」形容這次的組合，原因是大家在音樂上各有欠缺嘅風格，可藉今次合作試一試。陳蕾表示為怕破壞仙女形象與氣質，所以打算以歌會友。「主要係因為兩位講嘢夠好笑，有咩事可以推佢哋做氣氛擔當，而我可以喺音樂上無條件輔助二人。」

剛開完澳門演唱會，又開音樂會，Kaho唔太擔心會影響入座率，又認為澳門場可能令自己狀態ready。（陳順禎攝）

對上一次Jer（柳應廷）與MC（張天賦）開騷時，苦練電結他為樂迷帶來驚喜，問到3位會否學新嘢，嘉豪笑言時間關係，所以未必做到。「跳舞都會好精彩，Jeffrey應該都想跳。」曾多次強調自己係華納「無」王嘅佢，原來會因對手/環境而變為「舞」王，而陳蕾同Jeffrey正好可以令舞王重現，仲話「跳舞唔一定跳到好勁先好睇」，又話「排舞就知咩事」，自信值大增。 陳蕾聞言即失笑， 大讚舞王愈跳愈有自信。「 佢跳得多，開始有freestyle，因為freestyle都要勇氣，我希望佢傳授啲畀我。」

Jeffrey未有因拉闊事件而影響信心，認為一切都係經驗嘅累積。（陳順禎攝）

陳蕾同Kaho雖然同公司又不時一齊出活動，但二人在音樂上其實未合作過。（陳順禎攝）

Jeffrey嘅大型舞台演出經驗不多，上次拉闊音樂會後更鬧出小風波 ，會否借今次一雪前恥？他說：「我覺得經驗嚟嘅，生硬係因為投入，唔係齋唱，啲抑揚頓挫都係來自拍子，呢啲細節都係慢訓練。」另外，洪嘉豪同陳蕾於騷前各自有澳門演唱會，但二人都唔擔心會分薄票房，而嘉豪更認為澳門演唱會可以預熱狀態，加上陳蕾、Jeffrey分擔，對他而言反而是輕鬆。

Hair | Haysses Ip @ i Private i @heixx_（Kaho）、 Cliff Chan @ Myös @myos_cliffchan（Panther）、Holam Chong（Jeffrey）

Make up | Circle Chong @circlexooZ（Kaho）、Tammy Au @tammyau_makeup（Panther）、Blair Chan（Jeffrey）

Wardrobe | @lanecrawford（Kaho）