Gin Lee再出歌助叱咤衝女金　Jeremy叮囑鏡粉昂坪排隊要互相尊重

提到《MIRROR Chef》嘅天堂與地獄級別，Jeremy指自己係平民。（梁碧玲攝）

李駿傑（Jeremy）、李幸倪（Gin Lee）、李靜儀、吳冰、蔡穎恩今早現身銅鑼灣出席時裝品牌活動，Jeremy同Gin Lee之前曾在拉闊音樂會上合作，得知Gin Lee準備與LAVA另一位成員馮允謙合作後，Jeremy即時扮嬲，仲話一定要合作。

提到日前903排球賽，Gin Lee原來已經有20幾年無掂波，仲為此特登book場叫大家練波，Jeremy大讚Gin Lee當日負傷上陣都打得好勁，不過勁完之後，Gin Lee都有去睇醫生。「發炎痛到醒咗，要去睇醫生，但而家好番，可以好自如上落樓梯。」

Gin Lee之前打排球受傷，不過佢話睇完醫生後已經無事。（梁碧玲攝）

樂壇頒獎禮將至，Gin Lee成女歌手大熱，她謙虛表示：「如果有緊係好，信心大唔大？對自己音樂作品有，獎就唔知，因為唔係自己控制，可能年尾會再有作品推出。 」而將飛日本出席日本出席「TIMM東京國際音樂市場」，已經背好日本嘅佢即場大曬幾句，仲話自己食過少少夜粥，十分好笑。

而提到有鏡粉已經為叱咤記者會喺昂坪市集排隊，Jeremy表示：「知道大家因為愛我哋，但我覺得都係要互想專重，同埋要睇住自己身體。」Gin Lee表示自己都有fans上星期上山，令她十分擔心又心痛，她亦叮囑大家要小心。