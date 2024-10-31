Baby face哥旺角街頭唱《浮誇》魔音震撼　保錡讚好引起網上罵戰

TVB綜藝節目《呃錢》，墮婚姻介紹公司騙局苦主黃先生，因在節目中過分自信，並讚自己「Baby face，點會無市場？」，成為了網上熱話。之後他還表示要30日內追到《東張西望》女神梁敏巧，網民紛紛表示「哪來的自信」，想不到ERROR的保錡近日在旺角跟Baby face哥做了個街訪，卻引發了網上罵戰。

保錡話撞到Baby face哥，網民就覺得似夾好晒拍片。（IG圖片）

Baby face哥自信爆棚，紅到街知巷聞，連ERROR的保錡也聽過對方大名，近日二人在旺角偶遇，保錡馬上跟對方做了一次街訪，大讚Baby face哥正能量，更問Baby face哥男人要點呢？Baby face哥豪氣答道「要有自信，瘀咗唔緊要，最緊要出嚟補救番件事。」之後保錡說知悉對方不但懂得溝通技巧，還識得唱歌，Baby face哥馬上唱了幾句陳奕迅的《浮誇》，百分百是五音不全，難得保錡繼續忍笑大讚「唔錯」。

Baby face哥旺角街頭唱《浮誇》，保錡竟然讚「唔錯」，估計只是出於禮貌。（IG圖片）

之後保錡問到對方的衣著，有點王嘉爾的影子，Baby face哥表示唔識，但就確是跟著韓星襯衫。保錡拍片放上IG後，引來不少網民留言，有人指保錡當初也是被笑「八兩金」，今天已變女神殺手。網民言論踩到了保錡底線，他馬上回應一句指該名網民是「賤人」，又有人指保錡讚Baby face哥的歌喉「唔錯」好假，保錡則回應，「上得台表演好叻」。另外，也有網民大讚保錡表現唔錯，仿如《東張》主持上身，至於今次訪問是否真的偶遇，相信網民已有答案。

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