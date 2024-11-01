TVB上位小花為愛犬慶生曝光豪宅　樓底極高曾招呼近30人開Party

現年26歲的TVB小花陳懿德曾在2021年參選港姐，落選後加入TVB成為節目《東張西望》主持，憑真性情及出眾外形而被封為「東張女神」，近年她與郭珮文主持《福祿壽訓練學院》更不顧女神形象，不惜扮竹、扮醜而受到網民關注。日前陳懿德在自家豪宅為愛犬慶祝1歲生日，她在IG曬出多張照片，並寫道：「Happy 1st birthday to my little girl👑佢成日好似未訓醒咁 scroll➡️自從有咗佢之後，終於明點解啲媽咪會幫啲bb開ac，會唔捨得啲bb長大。你睇下佢真係好得意 so grateful for having her🎐」

陳懿德曾在2021年參選港姐。（IG@taktakrachel）

大曬比堅尼。（IG@taktakrachel）

盡顯曲線美。（IG@taktakrachel）

陳懿德與郭珮文主持《福祿壽訓練學院》。（IG@taktakrachel）

不惜扮竹。（IG@taktakrachel）

豁出去！（IG@taktakrachel）

犧牲形象！（IG@taktakrachel）

陳懿德在自家豪宅為愛犬慶祝1歲生日。（IG@taktakrachel）

相中所見，陳懿德攬住愛犬合照，她還特別準備了迷你生日蛋糕同皇冠，相當有心思。陳懿德將狗仔放在客廳的茶几，捕捉愛犬各種可愛表情，更因而曝光豪宅內景！其實陳懿德曾邀請多位圈中好友到家中作客，近30人齊聚陳懿德位於元朗的豪宅都依然有很多空間，豪宅樓底極高，客廳同飯廳都空間闊落，有巨型畫作、吊燈等，即使招呼數十位朋友都綽綽有餘，可見家境富裕。

特別準備了迷你生日蛋糕同皇冠。（IG@taktakrachel）

相當有心思。（IG@taktakrachel）

好得意！（IG@taktakrachel）

豪宅曝光！（IG@taktakrachel）

樓底極高。（IG@taktakrachel）

陳懿德曾邀請多位圈中好友到家中作客。（IG@taktakrachel）

盡興！（IG@taktakrachel）

對於「有錢女」標籤，陳懿德曾在接受《香港01》訪問時直言：「其實我由細細個，有時人哋都會有啲標籤，形容我屋企有錢，但係我會覺得嗰啲錢唔係我，屋企有或者爸爸媽媽有，係佢哋嘅事，唔係我搵返嚟，亦唔係屬於我。但係我好希望係我自己搵到，然後我養返佢哋，所以我喺大學時期已經冇再問屋企攞錢，瘋狂補習，希望唔好靠佢哋畀零用錢，而自己自給自足，交學費。」不過她仍自覺幸運，因為屋企人讓她可以毫無後顧之憂，放心地追夢，還有一切的愛和支持，也是很大的力量。

家境富裕。（IG@taktakrachel）

慶祝生日。（IG@taktakrachel）

生日快樂！（IG@taktakrachel）

講到家庭背景，德德說父母以前做生意，但現時已退休，專職享受人生。（IG@taktakrachel）

陳懿德自覺幸運，因為屋企人讓她可以毫無後顧之憂，放心地追夢。（資料圖片）