TVB上位小花為愛犬慶生曝光豪宅　樓底極高曾招呼近30人開Party

現年26歲的TVB小花陳懿德曾在2021年參選港姐,落選後加入TVB成為節目《東張西望》主持,憑真性情及出眾外形而被封為「東張女神」,近年她與郭珮文主持《福祿壽訓練學院》更不顧女神形象,不惜扮竹、扮醜而受到網民關注。日前陳懿德在自家豪宅為愛犬慶祝1歲生日,她在IG曬出多張照片,並寫道:「Happy 1st birthday to my little girl👑佢成日好似未訓醒咁 scroll➡️自從有咗佢之後,終於明點解啲媽咪會幫啲bb開ac,會唔捨得啲bb長大。你睇下佢真係好得意 so grateful for having her🎐」

相中所見,陳懿德攬住愛犬合照,她還特別準備了迷你生日蛋糕同皇冠,相當有心思。陳懿德將狗仔放在客廳的茶几,捕捉愛犬各種可愛表情,更因而曝光豪宅內景!其實陳懿德曾邀請多位圈中好友到家中作客,近30人齊聚陳懿德位於元朗的豪宅都依然有很多空間,豪宅樓底極高,客廳同飯廳都空間闊落,有巨型畫作、吊燈等,即使招呼數十位朋友都綽綽有餘,可見家境富裕。

對於「有錢女」標籤,陳懿德曾在接受《香港01》訪問時直言:「其實我由細細個,有時人哋都會有啲標籤,形容我屋企有錢,但係我會覺得嗰啲錢唔係我,屋企有或者爸爸媽媽有,係佢哋嘅事,唔係我搵返嚟,亦唔係屬於我。但係我好希望係我自己搵到,然後我養返佢哋,所以我喺大學時期已經冇再問屋企攞錢,瘋狂補習,希望唔好靠佢哋畀零用錢,而自己自給自足,交學費。」不過她仍自覺幸運,因為屋企人讓她可以毫無後顧之憂,放心地追夢,還有一切的愛和支持,也是很大的力量。

陳懿德自覺幸運,因為屋企人讓她可以毫無後顧之憂,放心地追夢。(資料圖片)