專訪｜譚耀文當年入TVB月薪三千　窮到忍痛賣走最愛錢七改搭城巴

譚耀文18、9歲入行，30歲憑《野獸刑警》奪得金像獎「最佳男配角」，同年《縱橫四海》爆紅，他成為觀眾認同的實力派演員，片酬一下子由4000升到40萬，足足升價百倍，至今仍機會不斷。他自言「98年、99年開始，我已經拍戲好順利，嗰幾部作品帶到我衝出咗香港，去到其他地區。嗰幾年由冇唱歌到打好演戲嘅基礎，改變自己嘅靈魂、氣質，有少少破釜沉舟嘅感覺。」

然而，在《野獸刑警》之前，他有過一段9個月的低潮期，零工作、不敢見人、要問朋友借錢等等，演技或多或少正由人生經歷而成，就連陳嘉上導演都說過，睇準他當時有團火要爆，於是找他飾演「撳釘華」。

場地：鵝頸橋四季火鍋



譚耀文的星途，說不上一帆風順，今次他在《01娛樂》專訪中分享了自己從歌手轉型演員間的故事，並剖白人生低潮時期。（黃浩宏攝）

譚耀文一心要做歌手而入行，出過幾隻碟，但因為一些原因、一道傷痕，他與華星合作4年便沒有再續約，當時十分徬徨，不斷反思到底自己還應否繼續唱歌，性格是否不適合做歌手等等，「我唔識得搵啲有利自己嘅人可以幫自己，有人話『開口啦！』，但呢啲咁嗲嘅嘢我唔識，所以我淨係好簡單，知道自己鍾意做啲乜嘢，邊啲唔鍾意，以前好多時夜晚做完嘢會一大班人去玩，我就麻麻哋嘅，我鍾意靜啲嘅，所以演戲啱我啦。」做歌手除了上台表演外，牽涉太多不可控因素，演戲相對較易一個人控制、揣摩，於是他沒多久就加入了TVB做包薪藝員，旋即擔正古裝劇《尋龍劍俠賴布衣》男主角。

譚耀文當年一心要做歌手，但與華星合約後期，他開始很認真反思自己到底是否適合做歌手，最終因性格問題決定做演員。（黃浩宏攝）

TVB月薪三千不夠生活 忍痛賣走最愛錢七改搭城巴

有了新方向，似乎光明大道即將開始，不過原來即使他已是主角，但當時人工不高，月薪僅三千，可說是相當緊絀，「嗰時包薪嘅，幾年合約，每年有計咗幾多個Show，裡面每個Show呢個Artist有幾多錢，計咗個Show錢出嚟，計咗你個年薪，每個月用月薪出糧畀你，打工咁樣。好似三千幾蚊囉嗰陣時，92年至97七年，好掹掹緊。」不知道譚耀文信不信星座，但他坦言就算窮都要浪漫，似乎很符合他雙魚座的特質；他說自己當時再窮，都買了架「錢七」，「窮到嗰陣時連CD機都冇，就係一架好懷舊嘅錢七。呢架錢七就係李成昌，昌哥賣畀我嘅，阿昌哥，好多謝！嗰時佢好照顧後生仔，佢話『呢架車我諗住唔要喇，我話幾正喎呢架車，幾Classic喎。」

譚耀文憶起當年捱窮歲月，自言：「我鍾意點窮都好，有架錢七。」這是專屬於他的浪漫。（黃浩宏攝）

李成昌與譚耀文原來有交情，譚耀文初加入TVB時，昌哥把自己的「錢七」賣了給他。（資料圖片）

譚耀文過往做歌手或順境時，不是未揸過靚車，到入TVB後收入不如前，他不諱言是「跌咗落嚟」，但比起之前揸靚車，這部用5千元買回來的錢七，意義遠不止代步，而是承載着、紀念着那一段奮鬥歲月的回憶，是安慰着他的一個夥伴。譚耀文駕着錢七、聽住古典樂駛往TVB開工的歲月，反而是另一個他覺得很美好的世界。他說：「我覺得好浪漫，聽古典音樂，因為嗰個舊嘅收音機係特別收到港台Classical（古典樂）嗰個台，收得特別清，其他台都收得唔清！咁我就喺嗰度聽，我一聽，好平和。嗰時94、95年開始鍾意咗Classical，我發夢都冇諗過自己可以接受Classical。」車廂內的古典樂不斷提醒譚耀文，在單打獨鬥拼搏的日子，都要記得慢活，「我覺得嗰段時間係……好寧靜地，又安慰自己喺度奮鬥緊咁。」

錢七雖然破舊，但譚耀文很珍惜在車廂裡聽着古典樂、開車駛往TVB的那段路，那時他常常安慰自己正在奮鬥。（黃浩宏攝）

《拼命三郎》中，過氣大佬譚耀文即使生活再潦倒，都死守住時針已不再跳的舊手錶，哪怕把它賣掉可以即時兌現到6位數現金救急，但譚耀文堅持不賣，因為它象徵着自己昔日的光輝歲月。不過拍戲終歸是拍戲，再浪漫的人，現實中還是要開飯，問譚耀文那輛錢七還在嗎？他淡淡然說：「好快就頂唔住喇，好快油錢又貴、又捱唔住，跟住我就搭城巴。」香港地車位太貴了，沒多久他已用平價把車賣走，後來的片段他已沒太大記憶，「通常最唔開心嘅嘢又唔記得咗，但係嗰段時光好美好。」

雖然珍愛錢七，不過還是敵不過現實，為了開飯忍痛把他賣走，更要改搭城巴返工放工。（黃浩宏攝）

曾經歷9個月冇工開低潮期要借錢 自卑不敢見父母

大約97年，譚耀文再次選擇不續約，他離開了TVB，雖然笑笑表示自己份人多心，後來再透露真正讓他毅然離巢的原因，「當時我係見到一個Scene，我忍受唔到，我唔想留喺度。唔關個台事，有一個Scene，我覺得咁樣唔係拍戲，咁我就覺得⋯⋯咁微細嘅嘢畀我睇到，令我覺得唔係我想追求嘅嘢。」譚耀文自小醉心電影，朋友帶他睇《教父》、法國片、意大利片，使他被藝術電影觸動到，但電視台的拍劇方式較為「流水作業」，他雖然理解，卻想試試再轉去另一領域碰碰運氣。換做今日的語言，他當時的決定跟「裸辭」沒分別，然而機會不是說有就有，他一等，便是九個月，「嗰九個月真係慘，真係想搵一蚊都難呀嗰時！」

譚耀文每次總是未搵到路就離開舊公司，他約滿TVB後，經歷了九個月零收入的日子，表示：「真係想搵一蚊都難呀！」（黃浩宏攝）

「30歲」對很多人都說都是一個重要關口，似乎不得不闖出一番成就，偏偏當時28歲的他突然零收入，面對未知及迷惘的前景，又不肯定這段低潮何時結束，曾有着歌星光環的他頓時被自卑感籠罩，「好自卑啦，好猶豫、好懷疑自己，又唔敢見父母，好似大食懶咁樣日日喺屋企，自己畀自己壓力，其實父母都冇嘢，但係我自己尊嚴好高。我因為男人啦，我覺得咁樣唔得啵，就嚟30歲喇喎。」講到當時是如何捱過，他直言：「都有問朋友借錢㗎，同埋我媽咪有病，我都冇錢，我都問朋友借，之後搵到錢咪還返囉，係嗰次啫。」

人生即將步入30歲關口，譚耀文偏偏在那時面對一片未知的前景，他曾非常徬徨、自卑不敢見家人。（黃浩宏攝）

終獲邀拍《野獸刑警》 陳嘉上睇準有團火準備爆

如守株待兔般等、等、等……九個月後，一通電話終於迎來曙光，來電者是《野獸刑警》陳嘉上的副導演，譚耀文形容：「一天都光晒！」事實證明陳嘉上冇睇錯人，「撳釘華」一角為他帶來金像獎「最佳男配角」獎，「的而且確係入到去，收到第一個劇本，我係好有興趣！我知呢個係我第二個生命喇嗰陣時，二次人生！」他幾年後曾問陳嘉上當時為何會揀自己，對方說：「因為我睇到你嗰陣時有個火，睇到你有個火要爆發喇。」講到拍攝時是否冇預計過這部戲如此成功，他說：「我相信自己嘅火係可以做到一啲嘢出嚟嘅，喺電視台嗰幾年時間，唔係好多好飽滿嘅角色畀我真係發揮到，當時，我唔想再等落去嘥時間，覺得不如出去碰碰運氣，但某程度上我相信自己嘅能力係可以應付到嘅！就算我唔係好如意嗰段時間，但我都覺得自己喺應對困難嘅時候，應該係一個比較靈活嘅人。」

初踏影壇就憑《野獸刑警》撳釘華奪得金像獎，譚耀文透露自己每次揣摩角色時，都會諗定兩、三個演法，實在令人敬佩。（《野獸刑警》劇照）

拍《縱橫四海》演活大奸角明智傑，看得觀眾咬口切齒，更令亞視收視追近無綫，而譚耀文片酬一下子由4千升至40萬，足足升了100倍！（《縱橫四海》劇照）

譚耀文相信自己入行前在藝術團學到的執生技巧並沒白費，而他做演員亦會比別人行多步，每演一場戲都準備好兩、三個版本，導演不喜歡第一款，他會立即交出第二款，「如果你冇，你就『死喇！』成個人好慌張，大家就會『點呀？』幾十對眼望住你，呢個就係我喺娛樂圈感受到最大嘅壓力，你要得到一個愉快成功嘅旅途，你要處理到呢啲嘢先。」《拼命三郎》中有句對白：「夠打拼就會撈得掂！」對譚耀文來說，最重要都是不要放棄，在你想放棄的時間，要很努力找回自己的初心，「個初心搵得返返嚟先係最大嘅動力，我諗都係呢啲好老土嘅講法，但係往往真係去到一啲人生嘅低谷嘅時候，你冇第二啲理論可以戰勝到呢個，其實真係要拼嘅，真係要準備好自己，做邊行都係！」