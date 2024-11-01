陳懿德連換兩套泳衣派福利　郭珮文古惑開窿震撼眼球

由黎諾懿、陳懿德（德德）及郭珮文（Juliana）主持的全新台慶綜藝旅遊節目《自駕德島》，黎諾懿化身「自駕達人」，以自駕遊形式帶領兩位美女主持德德和Juliana到四國德島進行深度探秘。德島有別於前往大城市如東京、大阪等密集式購物玩樂，除了物產豐富，大自然景色也相當吸引，三人將遊走位於東北端的鳴門市、被譽為「日本秘境」的西部祖谷地區，遠離繁囂走到郊外享受寧靜大自然。



黎諾懿化身「自駕達人」，載住兩位美女主持遊德島。

第一站去歎海鮮餐。

德島縣龍蝦刺身，德德話唔使點豉油都好好味。

黎大廚親授「日式Sake及牛油」燒海產秘技

明晚播出的第一集，黎諾懿、德德及Juliana抵達德島後，即租車出發前往鳴門海邊大歎海鮮餐，諾懿親自為兩位美女拍檔嚴選德島縣龍蝦，品嚐鮮甜爽脆龍蝦刺身之餘，又化身大廚以「日式Sake及牛油燒法」親自燒蠔、扇貝、象拔蚌仔等，更向觀眾大方分享最佳生熟度的燒海產貼士，隔著屏幕都垂涎三尺！

Juliana表情多多，好可愛！

三人出海近距離觀賞「世界三大漩渦」之稱的鳴門漩渦。

三人出海近距離觀賞「世界三大漩渦」之稱的鳴門漩渦。

醫飽肚之後，三人乘搭觀潮船近距離觀賞「世界三大漩渦」之稱的鳴門漩渦，由於需要視乎天氣、時段，德德指出發前可參考船期表上的班次，及旁邊以「哈哈笑」形容能觀賞漩渦的機率；Juliana化身「Ju博士」解釋漩渦形成的原因！及後，三人轉到大塚國際美術館參觀，集合全球26個國家、逾190間美術館的複製名畫，利用特別1比1複製的陶板技術，能夠避免受污染及光線影響而褪色，包括梵谷的「向日葵」系列、達文西的「蒙娜麗莎的微笑」，而後者的「最後的晚餐」更有齊修復前和後兩個版本，三人更伸手試摸「名畫」，體驗難忘！

繼續「向西」出發。

中途落水玩直立板，點知兩女係咁被諾懿整蠱推落水！

中途落水玩直立板，點知兩女係咁被諾懿整蠱推落水！

中途落水玩直立板，點知兩女係咁被諾懿整蠱推落水！

三位主持可謂動靜皆宜，參觀美術館後，轉到德島西部郊區落水玩直立板。德德率先解放以一件頭連身泳衣亮相，Juliana則穿sports bra配短褲上陣，作為前輩的諾懿竟玩「大蝦細」，先後整蠱Juliana和德德撞到兩女跌落水，Juliana笑言：「教識我一樣嘢，唔好咁易相信人，我依家有trust issue！」相當搞笑。及後繼續「向西」出發，終於抵達目的地—祖谷溫泉酒店，兩女興奮帶大家room tour後，隨即換上浴衣並乘搭纜車到酒店的半露天溫泉，沿途欣賞兩側的樹林山景，絕對是難忘的體驗。講到本集焦點，當然是Juliana和德德穿比堅尼浸溫泉的環節，兩位有料之人鬥晒婀娜身材，上回德德先贏一仗，今次輪到胸口開窿的Juliana，吸睛度爆燈，與後面的山景形成靚人靚景的畫面。至於諾懿則獨自爽嘆「雲遊天空之湯」，飽覽藍天、河溪和山景：「如果想欣賞極致景色，秋天嚟，全部都係紅葉，好似一幅畫咁！」

陳懿德同Juliana郭珮文著比堅尼浸溫泉，古惑開窿震撼眼球！

黎諾懿整蠱後輩狂撞（左）Juliana同（右）陳懿德落水！

陳懿德同Juliana郭珮文著比堅尼浸溫泉大派福利！

陳懿德同Juliana郭珮文著比堅尼浸溫泉大派福利！

陳懿德同Juliana郭珮文著比堅尼浸溫泉大派福利！

陳懿德同Juliana郭珮文著比堅尼浸溫泉大派福利！