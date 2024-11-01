全新健身品牌接管舒適堡　生招牌由郭富城變熊黛林

今年9月，在港經營逾30年，郭富城代言22年的著名連鎖健身集團「PHYSICAL舒適堡」宣布暫時全線結業，引起外界嘩然，不少預繳月費苦主大感無奈。有集團接管PHYSICAL成立全新健身品牌，代言人竟是郭富城前度熊黛林。



這一則廣告令人印象深刻。（官方圖片）

郭富城連續多年是舒適堡代言人。（小美微博圖片）

舒適堡曾是2016年《郭富城武林密碼世界巡迴演唱會》的贊助商。（網上截圖）

2002年起郭富城就成為PHYSICAL的代言人，一身黝黑膚色再搭配着健碩肌肉，成為店舖生招牌。Lynn是著名模特兒，即使已為人母，身材都一向keep得相當好。Lynn早前看新聞得知perFIT正式接管PHYSICAL的消息，相當感概，她說：「而家世界氣氛都唔係太好，有地方戰爭、環境、經濟不景氣，我哋都要有返啲正能量，我有睇新聞報導，同Kennis（創辦人符芷晴）好熟，佢接管後一、兩個星期就同我傾代言嘅事，我一口答應，因為成件事好鼓舞，我已經唔係少女啦，結咗婚生埋兩個小朋友仲可以保持狀態，相信係每個人夢寐以求嘅事，要帶出每個年齡無論男士同女士都可以，好希望將呢個訊息帶畀大家。我自己都好鍾意做運動，我仲話要畀埋會藉我老公、我媽媽、所有親戚一齊去做，兩個女都要一齊去，哈哈。」

熊黛林成為全新健身品牌代言人。

熊黛林成為全新健身品牌代言人。

熊黛林成為全新健身品牌代言人。

Lynn更表示無論甚麼年齡，保持身心健康至關重要，她更自爆現時十分養身：「而家要養身，除咗日常補品之外，運動更加係不可或缺。除咗去健身室，我屋企都有一部健身踏步機，一星期點都要郁4至5日，幾忙都要郁吓，唔郁個人會好攰、好腫，成身都唔舒服，運動完出身汗就舒服好多，當然有個地方畀我做運動緊係無得頂啦！以前我就會去健身室等老公，而家雖然唔會一齊做運動，但都各自健身保持身體健康，以前我就會練線條，而家照顧屋企冇雖然冇咁多時間，但唔可以畀自己肥，而家我老公就鍾意街頭健身，玩人旗，好犀利！」

熊黛林與老公郭可頌都熱愛運動。

熊黛林與老公郭可頌都熱愛運動。