《直播靈接觸》黑白無常RE-U　萬聖節化身蝴蝶仙子派福利

黑白無常湯之欣、黃瀅仴擔任「星級飯腳」。

由倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、王嘉慧（Cathy）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian），蔡景行（行仔）、范莎莎（Zaza）主持的飲食節目《美食新聞報道》。昨晚（31日）由《直播靈接觸》白無常黃瀅仴、黑無常湯之欣帶大家由旺角食到中環，勝在二人鬼火咁靚，並未有嚇親街坊。

首站歎地道煲仔飯。

原來蔡景行（行仔）跟二人同屬31期藝訓班同學仔，今次三人變相re-union。首站他們來到旺角一間馳名海鮮煲仔飯的餐廳，歎豉汁大鱔膶腸煲仔飯、金銀蒜粉絲開邊蝦煲仔飯。對兩位女士來講煲仔飯的重點，是卜卜脆的飯焦。湯之欣見到飯焦竟然可以整底起出來，露出不可思議的表情。被行仔問到做直播有否鬧過笑話時，湯之欣自爆︰「試過觀音借庫讀咗觀音『著褲』。」引得哄堂大笑。

黑白無常食相各有不同。

節目中黃瀅仴分享了一個鬼故，她說︰「真人真事發生喺我間大學，話說有位劇社女仔喺學校留到凌晨點幾兩點去洗手間，喺廁格突然聽到隔籬有把女人聲哼歌，個女仔好奇俯身下望，見到一對中式傳統紅色繡花鞋，而聲音一直仲聽到……」她接受訪問時繼續故事後續，最後該名女仔一支箭跑離廁所後狂喊。其實黃瀅仴早前拍攝《搵鬼同你瞓》，亦有類似靈異經歷，她解釋可能跟本身細膽有關︰「我係細膽到自己去廁所都會驚嘅程度，之前聽師傅講過靈體好鍾意『整蠱』細膽嘅人，可能因為咁特別易『撞』啩。」

都係睇返靚相開心啲。

都係睇返靚相開心啲。

黃瀅仴透露萬聖節難得可以cosplay兼影靚相，所以每年都不會放過這機會影靚相。去年她分別以護士、修女造型亮相，今年會化身「蝴蝶仙子」招呼fans，她笑說︰「我喺《Hands Up》節目有個角色係做『蛋糕仙子』，啲網民粉絲成日叫我『瀅仴仙子』，忽發奇想今年就做下『蝴蝶仙子』。」