郭晶晶嫁霍啟剛12年坦承喜歡香港　剖白內心世界：適應挺快

跳水皇后郭晶晶與名門望族出身的霍啟剛在2012年結婚，婚後育有一子兩女，一家五口相當幸福。雖然作為豪門少奶奶，但她仍保持低調作風，不追求奢華物質，日子過得樸實，而她亦以身作則教育子女，望子女多吃點苦，明白生活是來得不易的，同時她又沒有停下腳步，努力考核成為跳水裁判，揚言走出舒適圈面對挑戰，三十歲後才是人生開始，正能量心態令不少網民激讚。

郭晶晶為華為非凡大師手機宣傳。（影片截圖）

郭晶晶是家喻戶曉的跳水皇后。（影片截圖）

近日，郭晶晶為華為非凡大師手機作宣傳，在訪談的時候，回望自己過去及現在有非常多感受，靠實力成就自己非凡時刻。她揚言：「我其實小的時候可能是有一些天分，天賦當然重要，但它只是能讓你比大家學得更快一點點，做得好一點點，但我覺得最重要的還是過程中，你要去付出去努力，所謂的天才就是天天訓練，努力成才。」同時在世界各地奪得多個跳水冠軍的她，亦表明拿到冠軍的一刻，就是新的起點：「拿到冠軍的那一刻，其實不是終點，而是新的起點。其實你已經在自己的領域，已經實現夢想超越夢想，人生的路還有很長，不如見識一下，出去看看外面的世界，除了跳水以外的世界。」

郭晶晶認為30歲後才是人生的真正開始。（影片截圖）

在31歲之年與霍啟剛結婚的她，並沒有因為成為豪門少奶奶後而變得高調，反而在其他道路上抱持學習心態增值自己，她認為在三十歲後離開舒適圈，人生才真正開始：「在我三十歲之前我是一名跳水運動員，三十歲之後我有了新的方向，新的賽道。其實人生，應該是剛剛開始，這也算是一種挑戰吧。」所以她就開始學習英語以及考跳水裁判，最終成功躋身世界泳聯跳水裁判團的一員，在今年的巴黎奧運會上，亦見到她的身影。

郭晶晶經過努力學習最終成為世界泳聯跳水裁判團一員。（視覺中國）

郭晶晶與霍啟剛經常帶子女一起去做善事。（霍啟剛微博）

另外，在成長過程中，郭晶晶小時候吃過很多苦，所以她亦希望在子女成長過程中多吃一點苦，這樣才知生活是來得不易的：「從北京來到香港，各方面都是完全不同的，也是一個新的挑戰，所以我覺得我還是適應得挺快的，而且來到香港也挺喜歡的。對於孩子來講，我經常跟他們講他們很幸福，因為你生長在一個很好的環境裡，我覺得就是他們要知道，生活是甚麼，不是所有的東西都是現成的，東西要自己去努力去創造的。」所以他們夫妻二人不時帶子女做善事，還有帶他們體驗農村生活，日子過得相當樸實。

他們夫妻二人帶子女去體驗農村生活。（霍啟剛微博）