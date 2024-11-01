前女新人王超凍齡曾兩度離婚現定居澳洲　女兒20歲生日勁孝順

2000年出道，同年推出三張EP成新人王，現年45歲的小雪蔡雪敏，與漢洋的合唱歌《其實我介意》唱到街知巷聞，成為不少人的集體回憶。近年與第三任丈夫和與兩位前夫所生的一對子女在澳洲定居，轉眼囡囡Ronni 20歲生日，小雪感概分享女兒長大，而且非常生性。



小雪（蔡雪敏）在2000年出道，推出三張EP成為新人王。（網上圖片）

2018年同漢洋一齊上《流行經典50年》。(資料圖片）

小雪與漢洋的合唱歌《其實我介意》成為Hit爆K歌。（電視畫面）

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逆齡生長的小雪多年來外貌未有太大變化，與女兒Ronni猶如兩姐妹一樣。Ronni 二十歲生日反為媽媽準備了禮物：「一早起來女兒拿了一份禮物說要送給我，我問她今天是你的生日為什麼送禮物給我，她說今天雖然是我的生日但20年前的今天是你把我生了下來，不但沒有拋棄我，還一直照顧我和陪伴著我成長，而且她知道最近我不小心把錶跌壞了，所以這份禮物是她去工作儲錢買給我的，聽到她說的這番話和看到這份禮物令我很感動流下了眼淚，我跟她說有你這個孝順和懂事的乖女已經是上天给我最珍貴的禮物。」

小雪凍齡力驚人。（IG圖片）

Keep得好好！（IG圖片）

隱約可見Ronni眼大大面尖尖，加上一頭長髮造型，如同小雪初出道時的樣貌。（IG圖片）

早在24歲就誕下女兒，小雪可算是邊做邊學：「坦白說很年輕的時候生下女兒，當時真的有很多事情都不太懂，她也是一直陪著我成長亦見證了所有事情的人，現在讀法律的她很多時候回來都會跟我分享課堂上所學過的法例和個案，她說如果以前能夠知道這些法例，媽咪就不用受到這麽多的委屈，原來很久之前我所承受的，她一直都沒有忘記，我跟女兒說不緊要的, 現在我們生活得快樂就可以，一切上天自會有安排，你只要努力讀書將來能夠幫助有需要幫助的人就可以。女兒真的是這世界上和我最合得來的人，跟她真的無所不談，她很喜歡分享所有事情給我聆聽，由於她很懂事所以有時候我也會聽取她的意見，每年她的生日她都會選擇和我一同慶祝渡過。原來不經不覺我已經陪伴着她渡過了20個年頭，當中經歷了很多事情，所有的經歷無論好與壞都令我成長了不少，現在無論發生好事或壞事都懂得以平常心去面對，所以真的非常感恩20年前上天送我這個乖女，因為有她讓我學懂很多事情豐富了我的人生，祝她生日快樂，幸福平安😘💖🥰#感恩 #孝順的女兒 #生日快樂❤️」

45歲的小雪蔡雪敏仍似少女。（IG：@elle_choi_）

小雪蔡雪敏大女20歲生日。（IG：@elle_choi_）

小雪蔡雪敏大女20歲生日。（IG：@elle_choi_）