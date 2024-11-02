聲生不息｜傳衛蘭參賽首唱《一格格》 90年代玉女歌手加盟？

2022年內地芒果TV與TVB共同打造推出音樂節目《聲生不息·港樂季》大受歡迎，捧紅炎明熹、曾比特，令他們成功打開內地市場。然而，該節目即將推出第二季，近日就盛傳有常駐確認名單，有不少天王天后加盟，卡司陣容相當強勁，而在90年代紅極一時的玉女歌手周慧敏（Vivian)亦傳出會擔任飛行嘉賓，近日在內地就被網民目擊，56歲狀態驚艷眾人。

曾比特﹑炎明熹因《聲生不息·港樂季》成功打開內地市場。（曾比特微博圖片﹑炎明熹微博圖片）

傳出為節目擔任飛行嘉賓的Vivian，被網民目擊現身內地。從網民零修圖的鏡頭下可見，身穿牛仔系列服裝的她，相當時尚，身材瘦削且五官精緻、臉部下顎線線條明顯，皮膚白皙，整體看起來完全不像已是56歲之人，仍然散發着少女氣息，完全不輸時下年輕女明星，令網民激讚：「誰敢相信她56歲」、「保養真的不錯」得，直言根本是不老女神。

在香港樂壇Vivian絕對佔有一席位，在90年代紅極一時，推出的歌曲《情未了》、《最愛》、《自作多情》等大受歡迎，配合其溫柔氣質，令她有玉女掌門人的稱號。

周慧敏傳會擔任飛行嘉賓。（微博圖片）

周慧敏有玉女掌門人的稱號。（影片截圖）

除了Vivian之外，傳出的常駐確認名單，女生隊除了有李宇春、周筆暢是內地歌手之外，其餘四位都是來自香港歌手，包括天后林憶蓮、容祖兒，還有目前在內地發展的薛凱琪以及鮮少曝光的衛蘭亦在名單內，而衛蘭的出現令不少網民相當期待，皆因她在千禧年代的香港樂壇絕對能佔有一席位，當時推出的歌曲唱到街知巷聞，就好像《心亂如麻》、《大哥》、《離家出走》等，是當時的K歌天后代表之一。而有傳她首戰錄製歌單就是《一格格》。

容祖兒﹑衛蘭亦傳出會參加比賽。（容祖兒微博圖片﹑衛蘭微博圖片）

而男隊名單中則有校長譚詠麟、陳小春、古巨基，還有內地樂隊回春丹、黃子弘凡、李昊。有傳節目將在11月1日開始錄製，大家都非常期待。