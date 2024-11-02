失婚女星黑絲騷少女身材孭40萬限量版Hermès 擁12個物業身家兩億
撰文：董欣琪
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現年40歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！日前李彩華在IG曬出近照，身穿黑絲的她大騷長腿，不少網民都大讚她仍Keep住少女身材，而李彩華孭着的限量版Hermès更成功搶鏡！
據知李彩華孭着的Hermès Constance III Miroir Clouté Bag出自品牌去年的秋冬系列，手袋綴滿由銀器匠精心打造的鉚釘，售價216,600港元，但炒價高達近40萬，價值不菲！早年以玉女歌手身份入行的李彩華，在2006年轉戰內地後密密做，吸金力強勁，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億！
李彩華亦經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，她曾在拍攝劇集《家族榮耀》時出動過百萬名牌私伙，當中包括價值逾20萬的黑色Hermès Birkin Bag，此外，她還有約15萬的Hermès Kelly Pochette、約14萬的Hermès Kelly Danse、Hermès Quelle Idole Bag（又名Kelly Doll Bag）等等，而Hermès Kelly Doll Bag曾在拍賣會上以75萬港元成交，炒價更高達150萬，盡顯富婆身價！
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