福布斯2024︱霍汶希獲最具影響力華人精英：楊博士支持我每個決定

2024福布斯中國·最具影響力華人精英TOP 100評選結果正式公佈，延續此前的分類，這次評選從「商業」及「文化」兩個維度，遴選出「影響力」及「成長力」兩大類別、共一百位傑出的華人精英代表。英皇娛樂集團營運總裁及英皇（北京）文化發展有限公司行政總裁霍汶希（Mani）獲選FORBES2024最具影響力華人精英。

霍汶希獲FORBES2024最具影響力華人精英。（資料圖片）

這次得獎，Mani表示多謝福布斯頒這個獎給她，這個獎絕對是對她在娛樂行業上多年來付出努力的肯定。她亦指自己的成功多得非常支持她的英皇集團主席楊受成博士，「我做每一個決定楊博士都好支持，我諗得到一個好老闆嘅支持，對一個員工嚟講已經好大嘅鼓勵。」

霍汶希指自己的成功多得非常支持她的英皇集團主席楊受成博士。（資料照片）

入行二十多年，要如何在這瞬息萬變的娛樂行業，繼續發揮其影響力、面對AI的沖擊，又應如何自處？Mani表示：「跳出舒適圈、時刻保持好奇心、不斷學習與時並進。嚟緊將會同唔同嘅大學合作，開設演藝訓練課程，希望可以發掘到多啲有才華嘅年輕人，發展到佢哋嘅才能，幫助佢哋發展演藝事業之餘，亦可以為演藝圈注入新的人材。」除了發掘新人，亦不忘鼓勵旗下藝人，「我會繼續鼓勵我公司旗下藝人利用自己嘅影響力去幫助有需要嘅人及回饋社會。」