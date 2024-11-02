節目巡禮2025｜總經理曾志偉滿場飛坐唔定　見到佢即刻預告都唔睇

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日（1日）於電視城舉行，全台過百位藝員傾巢而出兼悉心打扮，巡禮中有黎耀祥、郭晉安、陳豪、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、蔡思貝、陳法蓉、龔嘉欣、羅子溢、張曦雯、陳曉華、丁子朗等人出席。當然少不了TVB一班的高層，除了蕭世和、樂易玲、曾勵珍等人外，總經理曾志偉亦有出席。

節目巡禮當然少不了TVB一班的高層，除了蕭世和、樂易玲、曾勵珍等人外，總經理曾志偉亦有出席。(胡凱欣 攝)

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日於電視城舉行，全台過百位藝員傾巢而出兼悉心打扮。(胡凱欣 攝)

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日於電視城舉行，全台過百位藝員傾巢而出兼悉心打扮。(胡凱欣 攝)

貴為TVB的高層，自然相當繁忙，節目巡禮時等到曾志偉到場就馬上開始，一開始時曾志偉都相當留心看表演。直到台上的花旦小生下台後，陳法蓉沿路回去化妝間，路過曾志偉時，陳法蓉立即吸引到曾志偉的注意，不顧前面正在播放劇集預告，曾志偉立即跟她握手打招呼。

陳法蓉沿路回去化妝間，路過曾志偉時，二人不顧前面正在播放劇集預告，曾志偉立即跟她握手打招呼。(胡凱欣 攝)

陳法蓉沿路回去化妝間，路過曾志偉時，二人不顧前面正在播放劇集預告，曾志偉立即跟她握手打招呼。(胡凱欣 攝)

陳法蓉沿路回去化妝間，路過曾志偉時，二人不顧前面正在播放劇集預告，曾志偉立即跟她握手打招呼。(胡凱欣 攝)

之後繼續在播放預告時，曾志偉應該是接到了一通很重要的電話，於是便離開了錄影廠繼續講電話。講完後他就坐到另一個位置上，隔了一會，曾志偉又坐到另一個位置上，還跟旁邊的人「密斟」，講到興奮時亦有指向台上，看情況應該是廣告客戶，可能他努力地向客人推銷公司的藝人及劇集。

總經理曾志偉真係好忙喎。(胡凱欣 攝)

總經理曾志偉坐唔定。(胡凱欣 攝)

「勤勞的」曾志偉除了「無時停」滿場走外，還見他特地站前一點看著自家的藝人表演，看得他目不轉睛，相信藝人的表現好壞他應該都看在眼底了。結果節目巡禮去到尾聲大家準備影大合照時，曾志偉馬上離開錄影廠，應該又去忙其他事了。

總經理曾志偉滿場走。(胡凱欣 攝)