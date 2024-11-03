麻雀女王追男仔｜文佐匡初次拍戲被鬧得金　葉導循循善誘傳授演技

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日（1日）於電視城舉行，過百位藝員包括黎耀祥、郭晉安、陳豪、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、蔡思貝、陳法蓉、龔嘉欣、羅子溢、張曦雯、陳曉華、丁子朗等人都悉心裝扮出席，全台傾巢而出向廣告客戶推銷。

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日於電視城舉行，過百位藝員傾巢而出向廣告客戶推銷。(陳順禎 攝)

《聲夢傳奇》出身的文佐匡在巡禮雖然沒有演藝作品，但他接受《香港01》訪問時表示自己最近有點忙，原來因為他最近去當演員正在拍戲：「拍緊一套賀歲電影，我個對手係正哥李尚正，叫做《麻雀女王追男仔》。」

文佐匡接受《香港01》訪問時表示自己最近有點忙，原來因為他最近去當演員了。(胡凱欣 攝)

文佐匡被問到戲中他飾演的角色要做什麼時，他搞笑的表示自己是「月老」：「我係協助佢（李尚正）去認識我家姐，我係一個connection，幫佢去認識我家姐。」但問到有關電影時，他則搞笑說：「我費事講太多就唔好睇啦，啲搞笑嘅到時入去慢慢睇。」

文佐匡搞笑的表示自己是「月老」。(胡凱欣 攝)

文佐匡首次做演員就已經拍電影，被問到會否覺得「三級跳」時，他表示有很大的壓力：「 好緊張嘅，係覺得好似跨咗一大步，但有呢個機會就梗係opportunity佢啦。但係就好驚囉，好驚做得唔好囉。」原來文佐匡在學時，是以表演為本科，原本更打算做演員的，但就踏上了歌手的路：「表演係我當初一開始嘅夢想。」

文佐匡首次做演員就已經拍電影，他表示有很大的壓力。(胡凱欣 攝)

對於首次拍戲的文佐匡，在拍戲時學到了很多，而且葉導演教了他不少：「例如一開始我唔知道點樣去講關於啲台詞啦，我講嘅台詞可能太慢，跟住葉導演就話唔得啦，你要正常啲講。佢會教我同我講，跟住同我講應該係點嘅態度有唔同嘅方式去講一樣嘢。」作為「新仔」的他被問有否被罵時，他表示都被罵得挺慘，但就不肯透露被罵內容，只肯透露是演技的問題。文佐匡亦透露葉導演怎樣對他循循善誘，教他演戲的技巧。