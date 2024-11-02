無綫上位花旦扮性感小野貓大玩透視誘惑　男神收割機仍單身要雪卵

現年35歲的陳瀅近年備受無綫（TVB）力捧，是大台上位速度最快女星之一，先後拍過《美麗戰場》、《痞子殿下》等多部人氣劇集，並擔演女一角色，前途無可限量。陳瀅又靚又後生，且擁有誘人身材，條件優厚，成功俘虜了不少粉絲。

Jeannie身材誘人。(ig圖片)

昨日陳瀅於IG分享了一輯她以小野貓造型拍攝的靚相，大玩透視誘惑，又騷白滑美腿，緊身裙之下她的玲瓏浮凸曲線體態美盡現，性感迷人又帶點可愛。陳瀅一向樣靚身材正，但她並非那種瘦到見骨的骨感形，而是有些肉地，比較健康豐滿的身材，是不少人心目中的女神。

陳瀅的透視小貓造型。(IG圖片)

陳瀅的透視小貓造型。(IG圖片)

陳瀅的透視小貓造型。(IG圖片)

陳瀅的透視小貓造型。(IG圖片)

陳瀅的透視小貓造型。(IG圖片)

陳瀅近年忙於工作，目前專注發展事業，似乎未有時間拍拖，多年來未有公開戀情，感情生活未有着落，至今依然處於單身狀態。陳瀅的好閨密JW月前曾公開表示會雪卵，屬於黃金盛女的陳瀅亦大方透露有意效法。她直言自己今年踏入35歲，是有這個計劃的，應該在年尾前可以實行。陳瀅自從於2016年與已故賭王何鴻燊四房公子何猷亨分手後，再沒有公開其他戀情，不過她卻與不少男星傳過緋聞，包括方力申、黃宗澤、張振朗、周嘉洛、陳家樂、羅天宇、余德丞以及溫家偉，位位都是靚仔有型，可說是男神收割機。