謝霆鋒煎一物玩拋鑊勁誇張　15分鐘煮大餐網民竟唔買帳：太沒技術

謝霆鋒在2011年憑《綫人》奪金像獎最佳男主角，是香港首位80後金像影帝，除演技精湛，唱歌彈結他亦了得，2014年更開始專注自己飲食事業《12道鋒味》上的發展，並自創出不少新派獨門煮法，如「預切威靈頓牛排」、「分子料理叉燒飯」、「衣架吊意粉」、「切蔥摩打手」、「霆鋒磨刀法」、「高速畫花」等，令人大開眼界。

《切蔥摩打手》15秒切蔥60下，謝霆鋒都仲嫌慢。（網上圖片）

謝霆鋒曾示範高速畫花。（網上圖片）

《屠龍磨刀法》謝霆鋒磨刀。（網上圖片）

衣架晾意粉你試過未？（網上圖片）

近日Chef LeMon又有新招，在網上挑戰15分鐘做一餐飯，影片中霆鋒先將烤腸烤雞翼同時放在氣炸鍋內，同時將意粉放落加入鹽和橄欖油的水裏煲熟，之後再去蒸熱小籠包。而烹調「主菜」雞扒就特別講究，要在鑊中央落「一丁點油」，還將多餘油份抹掉，煎雞扒同時再放埋午餐肉，雖然難度零分，但「主廚謝」加插一招拋鑊剷，令看起來更有睇頭，最後成功在15分鐘內，煮出8樣美食，他帶笑說：「比打比賽還忙！」

霆鋒再教煮意粉，今次唔用衣架。（小紅書截圖）

落「一丁點油」。（小紅書截圖）

仲要抹乾淨鑊邊。（小紅書截圖）

原來煎已醃製雞扒同午餐肉。（小紅書截圖）

仲要拋咗幾下鑊，加強鑊氣？（小紅書截圖）

夾埋一齊上碟！（小紅書截圖）

不過，網民對霆鋒今次表演不太買帳，直指全部都是預製菜，不太健康，紛紛留言：「太没技術含量了」、「這也叫做飯?」、「全是不健康的，霆鋒」、「笑死」、「半製成品」、「全預製菜 認真的嗎 那15分鐘做预製菜綽綽有餘」、「全是预制菜不如吃泡面，鋒娃兒」、「咱還是回去唱歌吧」。

登登登登，15分鐘大餐完成。（小紅書截圖）

網民心水清。（小紅書截圖）

預製菜，網民覺得唔需要有技術。（小紅書截圖）

霆鋒潮Look打扮。（小紅書截圖）

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