與鄧麗欣赴台出席同性婚禮　唐詩詠賀密友勁感動：謝謝真誠對待

香港娛樂圈兩大黃金盛女Stephy鄧麗欣及唐詩詠，前者已承認與6呎高Oppa型男蜜運中，唐詩詠則仍處於單身狀態，昔日不時被撞破約會「同性密友」前DJ拿拿淋，近日「拿拿淋」在台灣與女友Madelyn Ko舉行婚禮，Stephy與唐詩詠專誠飛到當地親身祝賀。



香港娛樂圈兩大黃金盛女Stephy鄧麗欣及唐詩詠。（IG：@stboo）

唐詩詠與前港台DJ「拿拿淋」李慧娜Vera相識多年甚至曾傳出緋聞。（IG：@natalietong53）

唐詩詠與前港台DJ「拿拿淋」李慧娜Vera相識多年甚至曾傳出緋聞。（IG：@natalietong53）

52歲的前港台DJ「拿拿淋」李慧娜Vera，10月30日在台灣與女友Madelyn Ko舉行盛大婚禮，相識多年的Stephy及唐詩詠專誠飛到當地祝賀，二人分別在IG分享大量靚相，婚禮現場佈滿白色鮮花心形氣球相當夢幻，一對新人的成長片段中亦不時見到她們的蹤影，影片中更傳來一把疑似是唐詩詠的女聲，感動地說：「我就嚟喊喇！」

唐詩詠鄧麗欣飛到台灣參加前港台DJ「拿拿淋」李慧娜Vera同性婚禮。（IG：@natalietong53）

前港台DJ「拿拿淋」李慧娜Vera婚禮有不少唐詩詠鄧麗欣片段。（IG：@STBOO）

前港台DJ「拿拿淋」李慧娜Vera婚禮有不少唐詩詠鄧麗欣片段。（IG：@STBOO）

前港台DJ「拿拿淋」李慧娜Vera婚禮有不少唐詩詠鄧麗欣片段。（IG：@STBOO）

唐詩詠留言：「完美的婚禮完美的驚喜，這份完美來自他們真實的美，從我第一次見到他們到現在，他們的眼神𥚃都是滿滿的愛，再加上我們給你的愛，你以後只好活在幸福之中🌈🌈🌈也沒有想過你會把銀仔金仔放到你們的影片當中，真的太感動。謝謝你的真誠對待，我以後會少欺負你一點🤭🤭🤭」

唐詩詠見證好友前港台DJ「拿拿淋」李慧娜Vera踏入人生新階段。（IG：@natalietong53）

唐詩詠見證好友前港台DJ「拿拿淋」李慧娜Vera踏入人生新階段。（IG：@natalietong53）

唐詩詠見證好友前港台DJ「拿拿淋」李慧娜Vera踏入人生新階段。（IG：@natalietong53）