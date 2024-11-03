填詞人10年前舊作被TVB揀中有糧出　網民超驚訝結局竟然係咁！

電影《填詞L》根據黃綺琳個人經歷改編，講述她在十年間用盡各種奇怪方法追逐夢想，遭受一次又一次打擊的經歷。這套小品電影票房雖不算非常高，但卻道盡了香港填詞人或創作人的困境，在網上評價相當之高。想不到，現實中也有人經歷如《填詞L》一般的事。

《填詞L》電影海報

填詞L轉型Youtube後歌出街

有網友Jones Cheng在threads上發文，表示自己一首很久以前填寫的歌曲，被TVB錄用後收到了TVB寄去的支票。帖文中他寫道：「將會在今年年尾出現在某劇集中。這可能是我在香港的最後一份填詞收入了，因為沒有人找我合作…曾合作的朋友也遺忘我了…很灰吧？」

填詞人真實情況都幾灰。（《填詞L》劇照）

有網民就詢問歌曲的名字和劇集名字，也有網民留言：「好想知幾錢」，不過Jones就表示金額並不是重點，也不想引戰討論，所以就沒有透露任何關於歌曲的資料。有網民留言問是不是$500？他亦回答：「不止……是正常行內價啊，但不便透露～」更有網民留言問：「隔咗幾耐先收到？」

Jones Cheng表示，好多人都誤會TVB 10年後先畀錢。其實TVB在歌曲，劇集見街前已經先支付部分費用。（截圖）

填詞人：多謝TVB揀到我嘅作品！

Jones Cheng透過DM接受《香港01》訪問，他回覆時表達對TVB的感謝：「我一定係多謝TVB揀到我嘅作品！」他續指，寫這一篇帖文並不是為見報，而單純只是做個記錄，抒發一下心情：「有歌出到電視，對業餘創作人係好大鼓舞。」他亦表示，帖文寫得令人容易誤會，其實10年前已經寫下了有關作品，只是直到最近朋友將歌曲投稿後，順利被TVB選中，而並不是被TVB揀中，10年後才收到版權費。

帖文引來討論。（截圖）

業餘填詞：回報是永遠唔知幾時會有

他續說：「對於業餘而名不見經傳的填詞人來說，填詞絕對不是正職，只能是愛好，收入亦可以很少, 甚至沒有。這次只是我和作曲朋友很久以前（10年前）的合作，他儲起了一些歌曲很多年, 最近有機會交給人揀, 而有幸選中合用，我亦有幸對方是曲詞一同使用, 所以才有了這個報酬。」他也重申，帖文純粹是分享作為填詞人的辛酸，有時作品被揀中就有可能面世，但相反沒有被看到就只能石沉大海：「反映填詞人可能寫很多很多歌, 回報是永遠唔知幾時會有。」

帖文引來討論。（截圖）

Jones亦表示，其實他的本業是做IT，說：「我是很多很多年前嘗試參加一些填詞比賽, 有幸得獎所以才開始填, 以及結識一些作曲人, 一同合作參加比賽。本身是IT人, 但從來都沒想過填詞搵食，根本不現實。填詞只是興趣, 有比賽就玩吓, 得獎就高興吓。」