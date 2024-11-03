戰場上丨黎芷珊走訪以烏戰地　七人家庭寒冬斷水電瑟縮地下室避難

黎芷珊主持的全新綜藝節目《戰場上》將於明晚（4日）首播，節目將走進當今世界戰火最激烈的兩個戰場—烏克蘭及以色列，走遍一個又一個昔日曾遭受戰火洗禮的大城小鎮，悼念在戰爭中無辜喪生的普通市民，同時用心聆聽戰火倖存者的遭遇及與戰爭有關的故事。

曾於霍斯托梅爾親身經歷戰火的七人家庭。

爸爸及媽媽原本享受著美滿的退休生活。

好多碎片。

本周播出的頭五集將集中描述烏克蘭的情況，芷珊於首集第一個到訪的、是2022年「俄烏戰爭」的首個戰場霍斯托梅爾，並拜會了當地一個七人家庭。七人家庭的爸爸及媽媽原本享受著美滿的退休生活，但因俄烏大戰爆發，七人經歷了一段驚心動魄的過去，兒子透露曾經有個當地的男人，因去了隔壁的房子為手機叉電，結果慘遭射殺爸爸及媽媽原本享受著美滿的退休生活。

爸爸則向芷珊敍述了當時炮彈及炮彈碎片如何在空中飛過兼近在咫尺的親身經歷，芷珊覆述謂：「其實唔止驚啲飛彈飛到嚟呢間屋，可能會有好多碎片彈入嚟，都好危機，所以每次一有警報，佢哋一定會匿喺地牢。」

俄烏大戰爆發，七人經歷了一段驚心動魄的過去。

爸爸及媽媽原本享受著美滿的退休生活。

最終這個集合了六個大人、一個小朋友的大家庭，於俄軍佔領霍斯托梅爾期間，於儲物地下室度過了漫長的兩個星期；當時正值冬天、還在下雪，七人要在斷水斷電的情況下靠儲起的糧食過日子之餘，就連走上樓上的小屋去洗手間也是步步驚心兼有限制，皆因俄軍會隨時衝入屋，芷珊說：「佢哋話俄軍入過嚟幾次，但都只係查問佢哋屋企有幾多人，命令佢哋唔好出去，同整爛晒所有電話電腦。」

雖然如此，但這家人還是冒險收起電話，為的是甚麼？原本六大一小擠在地下室打地舖兼限水限糧限廁已相當辛苦，但更難捱的是六位大人要出盡辦法令當時只有六歲的小孩不要感到害怕。

這座被炸的橋，背後有個驚險又唏噓的故事。

戰後的滿目瘡痍。

戰後的滿目瘡痍。

戰後的滿目瘡痍。

滿街壁畫悼念無辜亡魂

之後芷珊透過陸路入境烏克蘭，抵達烏克蘭首都基輔。芷珊先帶觀眾到基輔昔日最安全的避難所地鐵站看一看，於戰爭爆發期間，在基輔地鐵站避難過夜的人數曾高達 33萬8千人。芷珊另外還到了俄烏戰爭昔日最慘烈的數個戰場，伊爾平、莫瑞及布查等，感受這幾個基輔的周邊城鎮村落，如何因為戰爭變得滿目瘡痍，及見證有多少生靈因而被塗炭。

布查於俄烏戰爭中傷亡慘重。

不少平民遇難。

芷珊在布查的其中一個感人見聞，是該處曾經有居民被殺的地方，都會有人畫畫悼念；據倖存居民透露，由於戰爭期間不少無辜市民被射殺，理由可以是外出放狗或踩單車，故當時大家都不敢出門，以致街上無數屍體沒人處理。最終教堂的人因為不忍心，冒險將屍體偷運進教堂後園，並建立了509個紀念牌紀念亡者，當中100個沒有刻上名字的紀念牌，是因屍體身份未能確認。

芷珊帶大家到基輔昔日最安全的避難所地鐵站看一看。

芷珊帶大家到基輔昔日最安全的避難所地鐵站看一看。

另一個感人見聞，是莫瑞於戰爭期間，整條村794人大部分均沒有撤離，留守村內為當時守護莫瑞的烏軍煮食及送水。芷珊還訪問了一位在布查見證戰爭的Julia，Julia在節目中將親述當時如何直擊四處戰火，及戰鬥機在窗口前面經過的真實體驗。

芷珊帶大家到基輔昔日最安全的避難所地鐵站看一看。