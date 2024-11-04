黑色月光劇透第6集｜粗口港姐索爆出現　對劇情發展有重大關聯！

《黑色月光》劇情劇透 第6集

《黑色月光》第6集劇情講到，基俊（馬志威飾）被董博（李顯曜飾）利誘，想透過寶鐷建設的工程生意，暗中與「第一鋼材」達成枱底交易，在傾談後，有「粗口港姐」之稱的梁允瑜（飾演索模）出現，看來跟基俊過電，她將會在之後劇情產在重要變化。

有「粗口港姐」之稱的梁允瑜（飾演索模）出現。（劇集截圖）

慧雲（林夏薇飾）遭基俊冷落，終日賭錢來排解苦悶，一次因無法償還賭債而把限量版手袋作抵押。陳幸芳（文雪兒飾）要求媳婦慧雲帶同該手袋出席時裝秀，慧雲只能以高仿品充當真品，卻惹假貨疑雲；滿月（楊茜堯飾）使計替慧雲解圍，取得其信任。永源（馬貫東飾）成功解鎖振強（林景程飾）手機，竟發現滿月與柏中（楊明飾）一早結識，想以此要脅滿月……文海（何啟南癟）被廉署調查，哲賢（尹揚明飾）即與文海劃清界線，又因健康問題，將寶鐷交由基俊管理。

馬貫東被楊怡威脅。（劇集截圖）

馬貫東出賣老竇。（劇集截圖）

佢老竇可能要坐監。（劇集截圖）

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。