東張西望｜節目組被阿叔用金屬把手胡亂襲擊　黎寬怡即按著頭蹲下

TVB節目《東張西望》趁台慶月推出特別偵查報道，今日（3日）播出一集講到明天（4日）將播出早前節目組被打的事。原來節目組連日來追訪天光墟平價攤食物的來源，揭發無良攤販「無本生利」。

早前《東張西望》節目組被打事。(節目截圖)

原來節目組連日來追訪天光墟平價攤食物的來源，揭發無良攤販「無本生利」。(節目截圖)

節目中可見這些攤販在垃圾房中「翻箱倒籠」，未知他們所賣的食物是否就這些被丟棄的食物。節目組在追訪目標人物時，被攤販用行李箱把手襲擊，攤販肆無忌憚地用把手揮向節目組眾人的頭部，黎寬怡嚇到按著頭蹲下保護自己。攤販除了追打外，攤販更咬傷攝影師的手臂，以致身體多處受傷，需送院治理。

節目中可見這些攤販在垃圾房中「翻箱倒籠」，未知他們所賣的食物是否就這些被丟棄的食物。(節目截圖)

節目中可見這些攤販在垃圾房中「翻箱倒籠」，未知他們所賣的食物是否就這些被丟棄的食物。(節目截圖)

節目組在追訪目標人物時，被攤販用行李箱把手襲擊。(節目截圖)

節目組在追訪目標人物時，被攤販用行李箱把手襲擊。(節目截圖)

攤販肆無忌憚地用把手揮向節目組向人的頭部，黎寬怡嚇到按著頭蹲下保護自己。(節目截圖)

攤販肆無忌憚地用把手揮向節目組眾人的頭部，黎寬怡嚇到按著頭蹲下保護自己。(節目截圖)

攤販肆無忌憚地用把手揮向節目組眾人的頭部，黎寬怡嚇到按著頭蹲下保護自己。(節目截圖)

攤販肆無忌憚地用把手揮向節目組眾人的頭部，黎寬怡嚇到按著頭蹲下保護自己。(節目截圖)

攤販肆無忌憚地用把手揮向節目組眾人的頭部，黎寬怡嚇到按著頭蹲下保護自己。(節目截圖)

攤販更咬傷攝影師的手臂，以致身體多處受傷。(節目截圖)

攤販更咬傷攝影師的手臂，以致身體多處受傷。(節目截圖)

攤販更咬傷攝影師的手臂，以致身體多處受傷。(節目截圖)

攤販更咬傷攝影師的手臂，以致身體多處受傷。(節目截圖)

片中可見其實現場有人出手阻止攤販追打攝影師，但仍然沒有用，最後除了攝影師受傷外，攝影機等器材都被攤販打壞，節目組只能用手機繼續記錄當時的情況。

其實現場有人出手阻止攤販追打攝影師。(節目截圖)

最後除了攝影師受傷外，攝影機等器材都被攤販打壞。(節目截圖)