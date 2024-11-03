陳奕首當製作人即上東京影視展　以「男公關」為題仲去牛郎店觀摩

首次當製作人的台灣演員歌手陳奕，加上台灣著名監製張正芬及辛誌諭共同聯手，並由郝心翔執導，以「男公關」作為題材的台灣電視劇《男公館》於東京國際影視展，公佈戲劇男卡司陣容，集合七位偶像劇男主角在一部劇中，卡司陣容強大：有張立昂、吳思賢（小樂）、周予天（周興哲哥哥）、羅宏正、石知田、孫沁岳還有陳奕，單是顏值已經爆燈！劇情是講述各人背後有着不同原因，走進了這家「男公館」當男公關，更成為當紅人物，而牽起一連串緊張、懸疑及富話題性的電視劇。

以「男公關」作為題材的台灣電視劇《男公館》於東京國際影視展，公佈戲劇男卡司陣容。(公關提供)

陳奕今次邀請了自己的好兄弟和一直很想合作的演員們來參演十分開心。剛拿了金鐘獎主持人的周予天覺得當主持人和演戲是不同的領域，主持時他有哈林哥前輩們一起帶着走，現在拍攝要多點自己的想法去演。石知田及小樂跟香港緣份都很深，石知田拍過香港電影會講一點廣東話亦有不少香港朋友，小樂吳思賢八月份才來過香港出席活動，倆人都期待「男公館」可以吸引不同地方的觀眾們。

陳奕今次邀請了自己的好兄弟和一直很想合作的演員們來參演十分開心。(公關提供)

陳奕笑言：《男公館》應該是男演員服裝最少的一部戲劇，公司亦為大家辦了百日訓練營。將演員分三組，所要做的要求都不一樣，每一位男演員練需鍛鍊不一樣的程度，男神們都很期待看到大家爆肌的一幕。

陳奕笑言《男公館》應該是男演員服裝最少的一部戲劇。(公關提供)

今次發佈會在東京舉行，羅宏正興奮的說他們六個人（孫沁岳台灣有工作不能同行）晚上去了歌舞技町的牛郎店外觀摩，但只看了路旁的照片，感受一下氛圍。飾演經理的張立昂很期待在劇中分派不同客人給男神們，劇中每個客人都有大不同，經歷令劇情高潮迭起。

羅宏正興奮的說他們六個人（孫沁岳台灣有工作不能同行）晚上去了歌舞技町的牛郎店外觀摩。(公關提供)

石知田。(公關提供)

吳思賢 小樂。(公關提供)

周予天。(公關提供)