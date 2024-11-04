中年好聲音3｜張與辰哭腔唱《祝君好》　網民直指冠軍出現了

昨日（3日）一集的《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和海兒繼續擔任評審團。今集有1位「5燈選手」各位評審都大讚他，這個就是來自馬來西亞的張與辰，39歲的張與辰是一位創作歌手和音樂製作人。

今集有1位「5燈選手」各位評審都大讚他。(節目截圖)

這個就是來自馬來西亞的張與辰，39歲的張與辰是一位創作歌手和音樂製作人。(節目截圖)

張與辰帶著《祝君好》出場，細膩的歌聲聽到一班評判都聽出耳油。張佳添第一句就說：「你唱到咁，做乜鬼幕後啊？」因為張佳添臉上帶有點認真，所以大家都在期待他說什麼，之後他停頓了一秒後說：「做幕前啦！你絕係呢個黑馬！之後好好揀歌，好好發揮，showcase埋你國語歌，如果你廣東、國語同英文都唱得咁好，你真係幾乎係無敵㗎！」

張與辰帶著《祝君好》出場，細膩的歌聲聽到一班評判都聽出耳油。(節目截圖)

張佳添臉上帶有點認真說「你唱到咁，做乜鬼幕後啊？」(節目截圖)

伍仲衡「認真樣」大講冷笑話：「知唔知道咩叫五盞燈啊？」張與辰立即呆了，不知道給什麼反應，伍仲衡再說：「姓伍嗰個畀嘅咪係伍盞燈囉。」張與辰聽罷才懂得笑，伍仲衡再給予意見，表示張與辰有哭腔要多加注意：「唱廣東歌小心你嘅武器，可能害咗你㗎！」化身搞笑擔當的伍仲衡還即場示範「哭腔」。

伍仲衡「認真樣」大講冷笑話。(節目截圖)

張與辰聽罷才懂得笑。(節目截圖)

不少網民都大讚張與辰唱得很好，更指他有冠軍相：「如果你係評判嘅話，分分鐘會拎埋螢光棒跟住嚟唱」、「真喺（係）唱得好好」、「唱得好有感情，全晚唱得最好係：陳威、張與辰」、「唱到好似聽緊韓文歌嘅feel 好有感染力 冠軍相」、「聽到我喊，好touching」。

不少網民都大讚張與辰唱得很好，更指他有冠軍相。(網上圖片)

不少網民都大讚張與辰唱得很好，更指他有冠軍相。(網上圖片)