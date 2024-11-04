容祖兒內地活動失聲上台鞠躬道歉　觀眾唔buy大叫「退票」

天后容祖兒前日（2日）於江門出席「星耀灣區演唱會江門站」的活動，當日同場的表演的歌手還有台灣的楊宗緯、大陸的王赫野及吉克雋逸，雖然容祖兒有上台，但就因失聲而未能演出。

容祖兒因失聲而未能演出。(ig@yungchoyee)

容祖兒出場時，用一把沙啞的聲音向觀眾道歉：「好遺憾今日因為病咗，冇咗把聲，其實今日已經好過噚日！多謝大家，衷心感激主辦嘅體諒，同埋在座每一位觀眾對我嘅支持，我容祖兒好希望可以喺下一次機會裏面，可以雙倍奉還畀啲好靚嘅歌大家聽，希望大家會繼續等我，歡迎我再次返嚟家鄉，好冇？」

容祖兒出場時，用一把沙啞的聲音向觀眾道歉。(ig@yungchoyee)

雖然容祖兒在台上亮相短短10分鐘，已經向大家又鞠躬又道歉，但卻未被觀眾接受。容祖兒回到後台後，大批現場觀眾表示不滿，在現場不停大叫「退票」！原來現場有大部份的觀眾都為了容祖兒而買票入場，所以容祖兒沒有表演，一班觀眾立即感到不滿，更有觀眾指主辦方安排不當，沒有事先通知，亦指主辦敷衍了事。

雖然容祖兒在台上亮相短短10分鐘，已經向大家又鞠躬又道歉，但卻未被觀眾接受。(ig@yungchoyee)

有網民就覺得容祖兒今次失聲是裝出來的：「原來上內地啲錢真係咁好搵㗎，我哋嘅天后容祖兒突然失聲，又唔想失場賠錢，可以點呢？就係特登化好晒妝set晒頭，上去扮慘(仲出到小小聲)，之後叫全場觀眾大合唱俾佢。」但其實容祖兒最近的工作排得密密麻麻，早前才剛錄影完《聲生不息港樂季2》，就立即要由長沙趕到懷化參加商演，據指當時容祖兒已經失聲，需要打開聲針來開聲。

有網民就覺得容祖兒今次失聲是裝出來的。（網上圖片）