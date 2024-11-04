林夏薇同胡定欣私交甚篤　但原來曾經因一事而傷心到要坐輪椅上機

無綫（TVB）的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》及《黑色月光》最近正在熱播，剛好這兩套劇是由一對好朋友胡定欣和林夏薇分別主演。眾所周知胡定欣和林夏薇私交甚篤，但最近一條二人於清談節目《諸朋好友》的片段突然翻紅，林夏薇更爆曾當眾被胡定欣「扮睇唔到」。

眾所周知胡定欣和林夏薇私交甚篤，但最近一條二人於清談節目《諸朋好友》的片段突然翻紅。(節目截圖)

林夏薇更爆曾當眾被胡定欣「扮睇唔到」。(節目截圖)

當時胡定欣和林夏薇於上《諸朋好友》做嘉賓，二人相識多年表示從未試過吵架，但林夏薇大爆曾因一事而對胡定欣感到傷心及失望，林夏薇當時更胃酸倒流狂嘔。林夏薇透露於2014年時在一個馬來西亞的頒獎禮上與胡定欣同場，林夏薇當時已經化好妝，只欠髮型師整頭。胡定欣出現坐在林夏薇旁邊，然後突然叫助手帶領髮型師為其他藝人整頭，但就對坐在旁邊的她視而不見，此舉令等了很久的林夏薇非常難受，更對胡定欣非常失望。

林夏薇透露於2014年時在一個馬來西亞的頒獎禮上與胡定欣同場，但就被胡定欣「扮睇唔到」。(節目截圖)

當時胡定欣和林夏薇於上《諸朋好友》做嘉賓，二人相識多年表示從未試過吵架。(節目截圖)

林夏薇大爆曾因一事而對胡定欣感到傷心及失望，林夏薇當時更胃酸倒流狂嘔。(節目截圖)

此事事隔多年後爆出來，林夏薇就表示已經過去，沒有再生氣：「可能佢真係冇為意，但我等咗好耐，咁我就好hurt嘅嗰一刻，其實之後我諗返，我冇去怪佢啦，亦都其實過咗喇。」至於為什麼會氣到胃酸倒流，其實是因為林夏薇晚上沒有吃東西，感到不舒服而嘔吐，但一嘔就停不了，林夏薇更指當時要坐輪椅上飛機回港。

此事事隔多年後爆出來，林夏薇就表示已經過去，沒有再生氣。(節目截圖)

林夏薇晚上沒有吃東西，感到不舒服而嘔吐，但一嘔就停不了。(節目截圖)

胡定欣聽後坦言只是無心之失，並卻表示對事件毫不知情，甚至問候也沒有一句，令到林夏薇相當難過。林夏薇補充當時沒有與胡定欣對質，是因為自己習慣先去解決事情，但就再次坦言被無視的感覺不好受。

胡定欣聽後坦言只是無心之失，並卻表示對事件毫不知情，甚至問候也沒有一句。(節目截圖)