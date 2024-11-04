東張西望｜黑心攤販無本生利賣過期生肉　原來係垃圾嚟？

TVB節目《東張西望》今日（4日）播出一集講到大窩口天光墟平價攤食物的來源，節目組連日來追訪，揭發無良攤販「無本生利」事宜。報料人何太向節目組表示由7月開始見到有人於該地方售賣一些大型連鎖超市及便利店的食品。

節目組連日來追訪，揭發無良攤販「無本生利」事宜。(節目截圖)

報料人何太向節目組表示由7月開始見到有人於該地方售賣一些大型連鎖超市及便利店的食品。(節目截圖)

節目組今日播出「填鴨姐」的片段，只見填鴨姐於天光墟中擺賣，有不少來自大型連鎖超市的生肉，亦有不少便利店的食品，更驚人的還有半邊沒有包裝的「鴨殼」擺賣。而這些物品全都已經過期，從片中可見到填鴨姐的食物都頗受歡迎，她以每件$5-$10的價錢賣出去，亦有街坊前來購買。

節目組今日播出「填鴨姐」的片段，只見填鴨姐於天光墟中擺賣，有不少來自大型連鎖超市的生肉，亦有不少便利店的食品。(節目截圖)

從片中可見到填鴨姐的食物都頗受歡迎，她以每件$5-$10的價錢賣出去，亦有街坊前來購買。(節目截圖)

節目組訪問了一個在填鴨姐攤檔買了一大袋食物走的女人：「婆婆，你買咁多，你唔驚唔新鮮嘅咩？」婆婆有點懷疑，於是節目組稱好奇第一次見連凍肉都能賣，婆婆才表示：「唔驚」、「全部尋晚先過期，唔驚！」

節目組訪問了一個在填鴨姐攤檔買了一大袋食物的女人。(節目截圖)

婆婆對填鴨姐的食物安全表示唔驚。(節目截圖)

節目組追訪填鴨姐怎樣找貨源，原來填鴨姐每晚都會到該屋邨的便利店「收集垃圾」，只見她從便利店內拖出一大袋垃圾，然後拖到樓上再「分貨」。難道填鴨姐每天在攤檔所賣的貨物就是從這些商戶中取得？當節目組以為填鴨姐是私自拿走商戶的垃圾時，原來是商戶「自己提供」給填鴨姐。

原來填鴨姐每晚都會到該屋邨的便利店「收集垃圾」。(節目截圖)

原來填鴨姐每晚都會到該屋邨的便利店「收集垃圾」。(節目截圖)

只見她從便利店內拖出一大袋垃圾，然後拖到樓上再「分貨」。(節目截圖)

原來填鴨姐每晚都會到該屋邨的便利店「收集垃圾」。(節目截圖)

原來填鴨姐每晚都會到該屋邨的便利店「收集垃圾」。(節目截圖)

原來填鴨姐每晚都會到該屋邨的便利店「收集垃圾」。(節目截圖)

至於「半邊鴨殼」，節目組有向附近酒家查詢，酒家負責人表示他們所賣的片皮鴨的鴨殼不會浪費，會做其他的菜式。而且他表示酒家的廚餘都會有專人收走，不會亂掉：「有人收走，會有個桶，有人嚟車走。」所以填鴨姐的鴨殼來源確實令人費解。

至於「半邊鴨殼」，節目組有向附近酒家查詢，酒家負責人表示他們所賣的片皮鴨的鴨殼不會浪費，會做其他的菜式。(節目截圖)

明天（5日）《東張西望》繼續追訪天光墟平價攤食物來源，更見有另一攤販「刺身姐」出場，她比填鴨姐有更多款式的食物，連刺身也有。預告中更見刺身姐出現在垃圾房中「翻箱倒籠」，未知刺身姐的貨物來源是否就是這裡？

《東張西望》繼續追訪天光墟平價攤食物來源。(節目截圖)