呂慧儀10歲兒子跟小學遊學團出事　爆急性腸胃炎中招兼發燒入院

06年港姐季軍， 42歲的長腳蟹呂慧儀，2018年離婚後獨力照顧兒子蟹籽Anton，轉眼囝囝已經十歲，在一線直資學校就讀。近日Anton跟學校到內地遊學團，不料全團爆發急性腸胃炎，學校處理方法令呂慧儀及家長相當不滿，連發幾個story控訴。



呂慧儀已經做單親媽媽6年，母兼父職湊大囝囝蟹籽。（IG：@konniecrab）

呂慧儀已經做單親媽媽6年，母兼父職湊大囝囝蟹籽。（IG：@konniecrab）

屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學，共有116名學生及12名教師本月初到佛山和廣州遊學團，爆發急性腸胃炎26名學童受影響。呂慧儀囝囝都受累，連續幾日痾嘔發燒，她在IG限時動態貼出家長群組對話截圖怒轟：「家長group內已有不少於30個同學嘔及發燒，也有不只兩個同學到醫院求醫打止嘔針，請問學校報的數據有根據嗎？部分家長亦沒有收到學校電話，查問小朋友的病情如何，包括我。這個交流團是學校強制參加的，那後續的處理方法如何呢？星期六晚起，陸續有小朋友發病，直到今天，仍有小朋友開始發燒嘔吐，如果今天開始病，學校沒有及時處理，可能影響全校的小朋友，那怎麼辦呢？#反應速度 #必須要快 #阻止病毒傳播 #保障小孩健康」。

呂慧儀十歲兒子蟹籽Anton跟學校去完遊學團出事。（IG：@konniecrab）

呂慧儀十歲兒子蟹籽Anton跟學校去完遊學團出事。（IG：@konniecrab）

之後呂慧儀再在Ig限時動態貼另一則對話截圖：「星期六回港，已經兩天，學校能出通告問一下病了的同學情況怎樣，返到學校的同學有突發情況嗎？有些今天返學之後再發病的，有了解一下並提醒各小朋友注意加強衛生意識嗎？ 我充滿疑問，並在照顧去了醫院打針食藥病假最少兩天的孩子，確實很想知，交流團的爆發是發生什麼事？」

呂慧儀十歲兒子蟹籽Anton跟學校去完遊學團出事。（IG：@konniecrab）

呂慧儀十歲兒子蟹籽Anton跟學校去完遊學團出事。（IG：@konniecrab）