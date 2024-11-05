「抗癌勇士」林淑敏自爆曾因孤寒住院轉大房：跟尿兜同眠數晚

「抗癌勇士」林淑敏（Mandy）近日拍攝宣傳照，分享抗癌的心路歷程，同時以癌症康復者的第一身角度剖白心聲：「抗癌長跑著實一點也不容易，大家別以為我在螢幕前活潑開朗，投入『大小姐』角色時罵人中氣十足，其實背後經歷了大大小小的治療以至後期復康，才能保持健康體魄繼續拍攝。」更憶述當年住院辛酸。



林淑敏參選2000年港姐入行，初入行時跑龍套、演市民、妓女、鬼等角色，對自己沒有信心，自覺自己「蠢蠢地、好簡單、扭擰、尷尬」。（影片截圖）

林淑敏十多年前患癌，化療時打4針都出現休克情形，有一次打針3分鐘後連面都變成黑色，需要醫生搶救。（林淑敏微博）

「其實就算像我一樣，完成乳癌治療後10年，依然有復發風險，加上深知抗癌的使費大，難免『見過鬼都怕黑』，加上香港入住私家醫院的費用高昂，保險最起碼可以補貼部份住院開銷，減輕自己與家人的經濟壓力。還記得大病後幾年，我要再入院接受一項小手術，奈何物價飛升，多年前所買的保險已不能抵銷私家醫院的二等病房費用，加上我是『孤寒鬼』，唯有主動要求調到多人病房省錢，結果那幾晚的經歷真的不太好，隔鄰病床的婆婆經常將她的尿兜踢到我的床上，所以我跟尿兜同眠了數晚！」

林淑敏不時去做義工。（IG：@sukman_lam）

林淑敏不時去做義工。（IG：@sukman_lam）

最近剛度過「Forever 18」生日的Mandy，亦大方分享養生之道：「其實要保持身體健康，不外乎是多做運動及食得精明，最近兩年重新開始跑步，身體狀況大有改善，同時可以滿足我的大食量。第二是飲食方面，我秉持少甜、少油及少加工法則，多吃原型食物，例如食香腸火腿的話，不如吃新鮮豬肉；沙律如果太多醬汁，倒不如吃一個蘋果更為健康可口。而且我偏好飲天然水，不太愛喝礦泉水，天然就是最好，Less is more呀！」

林淑敏10月17日48歲生日。（IG：@sukman_lam）