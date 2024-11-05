GD型爆現身低調派心 發哥妙論腿部腫包 笑稱唐詩詠「無得醫」

國際時裝品牌CHANEL時裝展今日（5日）喺香港知專設計學院舉行，第二場有萬眾期G-Dragon，身穿品牌經典粉紅色tweed jacket 嘅GD一洗昨日來港嘅「奶奶」味，一走進傳媒室即引起全場哄動，影相時亦有應傳媒要求派心。

周潤發現身時網展 ，先話自己係學者，再話自己係教授look。（葉志明攝）

發哥話唔考慮用社交平台，因為唔想透露自己行蹤。（葉志明攝）

周潤發夫婦以神秘嘉賓身份壓軸出場，發哥笑稱今日係教授look ，又透露明年渣馬前夕，將會參加港珠澳半馬，並表示半馬已經係極限。對於被網友影到腿部出現腫包，發哥解釋是用鎚仔打腫。「唔痛，用紅花油捽就散，但要小心，大到乒乓波都可以接受，但如果網球咁要入院，菠蘿咁就急症室，而家未到菠蘿。跑得多就會細返，如果你哋見到菠蘿就應該一年無跑。」發哥又笑指網友有白內障所以睇唔清其腿部狀況，又笑指是谷氣而成。

GD以一頭紅髮配粉紅外套。（葉志明攝）

發哥早年曾在Mama頒獎禮上與BIGBANG同台，又齊齊跳舞，他表示已今晚一定要搵GD集郵，又問傳媒。「唔知佢定我後生咗呢？佢一個人嚟咋？」叫他集郵後一定要分享，發哥即表示無用社交平台，甚至連手機都係Nokia。

提到早前被捕獲幫唐詩詠鬆骨，發哥即謂：「佢大鑊啦，無得救，就死得。（周大夫覺得佢無得救?)盡人事啦，睇佢畀幾多錢。（你收費如何？）佢有啲遊魂，佢撞得嘢多咪硬晒囉。（搞幾耐先好返？）佢呢排開咗張（麵包店）好似好啲，沖喜咗。」

劉嘉玲以全黑型格打扮現身。（葉志明攝）

陳蕾仙氣十足。（葉志明攝）

陳法拉特地由美國飛返香港出席活動。（葉志明攝）