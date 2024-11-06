周潤發時裝騷內大膽舉動被攝　倪晨曦：發哥你肯定咁唔洗跪玻璃？

某國際時裝品牌昨晚（5日）在香港知專設計學院舉行時裝展，廣邀世界各地及本地多位人氣明星參與，現場星光熠熠。我們的親民影帝發哥周潤發也有應邀出席，當晚發哥戴上畫家帽，一身教授look，攜同太太拍拖到場，隨即成為焦點。

發哥與太太拍拖出席時裝活動。（資料圖片/葉志明攝）

發哥是特別嘉賓。（資料圖片/葉志明攝）

罕有現身時裝活動的發哥，全晚心情大靚，在場內不停影，而一眾獲邀出席的明星在巨星面前也變成小粉絲，紛紛用電話捕捉發哥的一舉一動，當中竟被倪晨曦影到發哥大膽的一面，事後還將片段分享到Threads，寫道：「發哥你肯定咁樣影發嫂番屋企唔洗跪玻璃？無意中影到這個畫面」。究竟發生影了發嫂什麼呢？

發哥幫發嫂拍片，非常恩愛。（Threads@misselvani）

發哥好調皮，zoom in影發嫂。（Threads@misselvani）

之後仲若無其事將電話還給發嫂。（Threads@misselvani）

畫面搞笑。（Threads@misselvani）

從片中所見，發哥和發嫂一齊在欣賞時裝騷，期間出名影相叻的發哥幫發嫂拍片，但當鏡頭去到發嫂時，發哥卻調皮地zoom in影住對方的超大頭，整個電話畫面都塞滿發嫂的樣子，之後發哥還若無其事地把電話還給發嫂，這個互動搞笑之餘也非常恩愛。網民亦紛紛搞笑留言：「發嫂睇到張相1秒黑咗面」、「發哥識玩, 咁咪冇人會遮住發嫂」、「證明幾乎全世界男友/老公視角都係咁，發哥都唔例外」、「笑死 可能真係要跪榴連」、「你7街瞓！」，甚至有網民溫馨提示：「發哥，Happy Wife, Happy Life呀」。

整個過程被倪晨曦影低咗。（Threads@misselvani）

倪晨曦這晚大騷長腿。（IG@misselvani）

網民留言。（Threads@misselvani）