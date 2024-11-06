黑色月光丨馬志威做賤人即興叫馬貫東扮狗　為角色減磅顏值跌Watt

馬志威在TVB台慶劇《黑色月光》中飾演富三代蔣基俊，昨晚（5日）一集莊基俊的「跟班」Barry（（馬貫東）因賭錢輸了爭落周身債，走投無路下向俊少乞求借予1,000萬，怎料被要求扮狗讓他拍片自娛，等錢駛的Barry最終跟足order「畀手」兼「四腳爬行」，但最終竟只獲得1,000港元支票，俊少對好友行為可謂極盡侮辱。

馬貫東因為周身債要向俊少借一千萬。

俊少明玩Barry。

該幕除了去年「飛躍進步男藝員」得主馬貫東的「搖尾乞憐」哈巴狗樣演繹搶焦，馬志威的狗眼看人低衰格樣亦極盡入型入格。馬志威受訪時，透露該幕是他與馬貫東在現場對稿時jam出來，原本劇本根本沒有這場戲：「我同阿東（馬貫東）呢場戲好難忘，我哋現場對稿時覺得好似唔夠賤格同衰格，不如我叫你（馬貫東）扮狗我拍低佢，佢就叫我寫張cheque畀佢，不如寫1,000蚊啦。」

要Barry扮狗。

要Barry「四腳爬行」。

以模特兒身份擠身演藝圈的馬志威，曾是人氣MV男，曾參與容祖兒、古巨基、許志安、吳雨霏及Dear Jane的MV拍攝，並憑出眾顏值及迷人酒粒備受關注；之前馬志威再憑內地劇《三十而已》在顏值方面再下一城，飾演事業有成型格渣男梁正賢的馬志威，半剷青短髮配留鬚造型相當出眾，男性魅力爆燈。這次馬志威一改清爽型男style、轉走「褸丘長髮渣男」路線，卻因臉形感覺被拉長、顏值跌watt而引發熱討。

馬志威係模特兒出身。（ig@waimawai）

為角色刻意減磅。

最終只係俾咗1000蚊。

原來馬志威這次是刻意選「褸丘風」，據其媽咪文雪兒透露，馬志威足足花了兩天才為角色定妝，並笑言馬志威變髮前後感覺截然不同：「佢真人好乖仔，佢一唔整呢個頭，就成個人乖晒。佢呢個造型做咗兩日，我覺得做得好好。」馬志威受訪時亦坦言，為了投入角色、刻意將自己減到好瘦，相當專業：「個角色瘦係有原因嘅，佢晚晚玩到咁夜、又飲酒又亂嚟，個精神狀態一定係差，你不能夠精神好飽滿去演佢，我鍾意從外形出發，因為係我覺得係由外影響到內，所以定妝for我好緊要。」

文雪兒個角色相當有嫌疑。

文雪兒個角色相當有嫌疑。