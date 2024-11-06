劉威煌孖《中年2》兄弟開騷唔願除衫　顏米羔預告勁歌熱舞環節

劉威煌、顏米羔、梁浩賢和甘永傑今日（6日）出席《ZONE D FUNtas4ic 音樂會》發佈會，這次音樂會將於11月16日(星期六) 在旺角麥花臣場館舉行。劉威煌和顏米羔接受訪問表示：「開騷都唔算係好倉卒，但時間就係緊迫，仲有10日就開騷。」劉威煌透露一早為了演唱會籌備構思一段時間，並表示：「其實都係爭一個機會同埋時間，顏米羔都有講點樣用一個短時間去完成演唱會嘅構思同埋安排，因為我哋本身喺腦海中就構思緊啲嘢，講笑咁講已經準備咗30幾年！」

顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑今日（6日）出席《ZONE D FUNtas4ic 音樂會》發佈會。（葉志明攝）

音樂會將於11月16日(星期六) 在旺角麥花臣場館舉行。

提到在構思演唱會期間成員們會否互相爭吵，顏米羔笑言：「其實我哋幾個本身都有開會，有共識先係最緊要。」劉威煌強調四位演出者的性格也與別不同，並透露：「都會好想有個位去表達自己，我哋嘅年紀都經歷咗好多嘢，大家都好有共識為咗個表演去完成。」

劉威煌強調四位演出者的性格也與別不同。（葉志明攝）

講到到時候是否勁歌熱舞，顏米羔說：「叫定觀眾帶定毛巾，會出汗。」被問到演出期間會否除衫騷肌，劉威煌笑言：「我哋時間唔多，肌肉本身係自身嘅嘢，反而我哋要兼顧自己嘅身體狀態，想喺舞台上面呈現體能，同埋展現歌藝，唔好俾自己留遺憾先係最緊要，（除衫）我哋從來都唔鍾意做依樣嘢。」

顏米羔透露表演會勁歌熱舞。（葉志明攝）