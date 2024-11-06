盧信宥首次同TVB藝人同台工作感興奮　同偶像陳豪接觸更受寵若驚

藝人陳豪、顏米羔、陳蒨婷及盧信宥（Ash）昨日（5日）出席「齊齊扮靚幸福邨頒獎典禮」，盧信宥再次來香港工作表示開心，今次更可以與一班從小就在電視上幾位前輩們一同工作更感興奮。

藝人陳豪、顏米羔、陳蒨婷及盧信宥（Ash）昨日（5日）出席「齊齊扮靚幸福邨頒獎典禮」。(梁碧玲 攝)

今次是盧信宥第一次跟TVB的藝人同台工作，更開心見到陳豪這位偶像。盧信宥說：「陳豪大哥同兩位主持麥美恩和崔建邦，都是我自細在馬來西亞透過電視見到的幾位前輩們，今次可以親自近距離同佢地接觸，和唱歌給大家聽實在是受寵若驚！另外可以同兩位中年好聲音代表們一齊登台合唱都十分好玩，大家同屬好歌人亦都好friendly！」盧信宥之前亦到過香港的屋邨，覺得環境同文化好特別、好有愛，是很有人情味的地方，他上次也有機會去探訪到：「朋友的屋企人都好熱情準備了很多好吃的，還有煲我最鍾意的湯我飲。」

今次是盧信宥第一次跟TVB的藝人同台工作。(梁碧玲 攝)

盧信宥同偶像陳豪接觸更受寵若驚。(公關提供)

盧信宥同偶像陳豪接觸更受寵若驚。(梁碧玲 攝)

盧信宥同兩位中年好聲音代表們一齊登台合唱都十分好玩。(梁碧玲 攝)

至於陳豪於活動中則表示自己沒住過屋邨，但有去過過華富邨探親友。陳豪覺得最難忘的當時是中秋節，在天井點滿蠟燭。除了點滿蠟燭外，讀書時期的他因為學校鄰近公屋邨，他經常和同學在附近玩耍，他亦曾試過被不良少年在校門外「爆粗」恐嚇，所以對公屋邨充滿回憶。

陳豪於活動中則表示自己沒住過屋邨，但有去過過華富邨探親友。(梁碧玲 攝)

陳豪更自爆接近成年才拍拖，他亦未試過「等女仔放學」。陳豪小時候因為覺得與女生玩會「唔夠型」，到長大才發現跟女生玩很開心，所以在小學時他收到情信都會掉棄。陳豪更透露以前年代給家人知道鍾意女仔會被笑，亦會抱住男女授受不親的思想。