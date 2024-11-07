黑色月光劇透第9集｜楊茜堯生命有危險？　馬志威真係出手

《黑色月光》劇情劇透 第9集

《黑色月光》第9集劇情講到，滿月（楊茜堯飾）借助社團追殺永源（馬貫東飾），惟家朗（何廣沛飾）及時趕到，令身受重傷的永源逃之夭夭……家朗想起滿月曾在現場附近出現，對她起疑。曦晨（黃翠如飾）在醫院醒來後，得知滿月獨自背負一切，決要全力支持她。

滿月（楊茜堯飾）借助社團追殺永源（馬貫東飾）。(影片截圖)

滿月（楊茜堯飾）借助社團追殺永源（馬貫東飾）。(影片截圖)

曦晨（黃翠如飾）在醫院醒來後，得知滿月獨自背負一切，決要全力支持她。(影片截圖)

曦晨（黃翠如飾）在醫院醒來後，得知滿月獨自背負一切，決要全力支持她。(影片截圖)

基俊（馬志威飾）的桃色緋聞險曝光，幸芳（文雪兒飾）要慧雲（林夏薇飾）做好門面功夫。滿月獻計，為慧雲籌辦驚喜派對，基俊不爽與慧雲對質。基俊指為慧雲為了懷孕，竟然買通朱祖娜（梁允瑜飾）來「偷精」，立即表示即使她懷孕也不能「分身家」。更向慧雲表示每次出去偷情都會在用完的安全套內加「辣椒醬」。

滿月獻計，為慧雲籌辦驚喜派對。(影片截圖)

基俊不爽與慧雲對質。(影片截圖)

基俊指為慧雲為了懷孕，竟然買通朱祖娜（梁允瑜飾）來「偷精」。(影片截圖)

基俊指為慧雲為了懷孕，竟然買通朱祖娜（梁允瑜飾）來「偷精」。(影片截圖)

基俊指為慧雲為了懷孕，竟然買通朱祖娜（梁允瑜飾）來「偷精」。(影片截圖)

基俊得知是滿月有份出謀，所以為難她。基俊一手捉實滿月的頸，在缺氧的一刻，滿月心中恐懼的畫面又再出現，一幕幕她被基俊強姦的畫面再次湧現，幸得成風（王浩信飾）出手解圍。

基俊一手捉實滿月的頸。(影片截圖)

基俊一手捉實滿月的頸。(影片截圖)

在缺氧的一刻，滿月心中恐懼的畫面又再出現。(影片截圖)

在缺氧的一刻，滿月心中恐懼的畫面又再出現。(影片截圖)

成風為了與基俊打好關係，說服世祺（張頴康飾）買下基俊新遊艇，柏中（楊明飾）想偷拍買賣合約卻不果，成風及後竟借故向滿月提供線索……

成風為了與基俊打好關係，說服世祺（張頴康飾）買下基俊新遊艇。(影片截圖)

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。