選秀成員被爆性侵12歲少女被判4年　10分鐘犯案過程沒有脫下口罩

台灣知名選秀節目出身的男團成員L姓男星，昨日（6日）被爆性侵12歲少女，他至少涉及與3名未滿14歲的少女發生性行為。經審理後L姓男星被判刑4年，而經理人最初表示對此事亳不知情，直至媒體聯絡才得悉此事，而L姓男星火速關閉了社交平台。

有指L姓男星就是《原子少年》的賴子騰。(youtube截圖)

有指，L姓男星2022年於交友軟件上認識了一名12歲的少女，並將少女帶回位於西門町住所進行性行為，即使該少女已經再三表示自己未成年，但L姓男星依然照發生性行為。整個性行為過程約10分鐘，L姓男星都戴著口罩，一直沒有露面。

有指，L姓男星2022年於交友軟件上認識了一名12歲的少女，並將少女帶回位於西門町住所進行性行為。(網上圖片)

事後該少女向老師吐心聲而得知此事，老師再轉告少女的母親，繼而報案揭發此事。L姓男星向警方承認罪行，他又向警表示：「我覺得帶女生回家，沒有發生性行為，男性自尊說不過去。」

L姓男星向警表示：「我覺得帶女生回家，沒有發生性行為，男性自尊說不過去。」(網上圖片)

L姓男星上庭時突然推翻口供，他辯稱當時沒有律師陪同，並反指察沒有保持中立，指警方在問話時對其十分嚴厲，讓他感到害怕才承認犯罪。但法官檢視完筆錄畫面後，認為警方沒有很嚴厲，語氣亦平和，於未見有恐懼的樣子。

L姓男星上庭時突然推翻口供。(網上圖片)

法官認為L姓男星在此之前曾與2名未滿14歲的少女發生性關係，所以很清楚法例，加上該少女下體驗出傷痕也和證詞相符，於是判處L姓男星犯罪屬實，處4年徒刑。有指L姓男星就是《原子少年》的賴子騰。