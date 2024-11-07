Anson Lo首次駁髮自覺複雜　稱汪明荃要求演唱會嘉賓要着呢款打扮

盧瀚霆(Anson Lo)今日（7日）現身尖沙咀出席品牌活動，現場吸引超過300位神徒（粉絲名）撐場，迫爆商場三層樓層，並且紛紛舉起應援燈牌，場面墟冚！Anson Lo接受訪問表示：「今日係我人生第一次自己駁髮，都花咗好多個鐘，都算幾複雜。」他繼續指不太習慣花長時間去整理頭髮。被問到會否擔心男生最害怕的問題「甩頭髮」，他笑言：「暫時未有甩頭髮呢樣嘢，有嘅話再話俾大家聽。」

Anson Lo今日（7日）現身尖沙咀出席品牌活動，現場吸引超過300位神徒迫爆商場三層樓層。（陳順禎攝）

被問到拍劇是否花很長的時間整頭髮，他說：「通常唔會因為拍戲，都冇平時要整頭整咁，如果係純粹為個角色我覺得冇所謂，拍戲自然為主！」提到是否需要日日洗頭，他回應：「我唔可以唔洗頭，就算我冇出街都會洗頭。」談及過去的戀愛經驗有否跟伴侶去欣賞聖誕燈飾，他說：「太耐啦！應該冇呀。可能咁啱要同屋企人睇（聖誕燈飾），所以冇得拍拖睇。」他透露小時候有與家人聖誕節佈置聖誕樹的習慣，而講到現階段有養狗狗「Amber」，會否害怕狗狗會咬聖誕燈飾，他坦言：「都驚㗎！所以通常我哋會將細細聖誕樹擺高啲，雖然Amber冇跳來跳去嘅習慣，通常都係會喺個地下度，所以就好啲。」

Anson Lo透露人生第一次駁髮，並表示：「都花咗好多個鐘，都算幾複雜。」（陳順禎攝）

Anson Lo透露人生第一次駁髮，並表示：「都花咗好多個鐘，都算幾複雜。」（陳順禎攝）

講到即將會擔任汪明荃（汪阿姐）紅館歌唱嘉賓，他說：「嚟緊做汪阿姐嘅嘉賓，對上一次收到嘅消息要着全黑打扮，我估着西裝掛！」至於屆時演唱的歌曲，他說：「都已經定咗㗎啦！嚟緊可以同佢去Band Rehearsal。」至於汪阿姐早前受訪曾表示好奇Anson Lo會鍾意聽自己的舊作品，他說：「都係可能因為細個爹哋媽咪都會播，仲有講真細個有邊個唔識汪明荃，所以好多謝佢邀請我！」