言承旭相隔14年回歸拍台劇　孖林依晨激戰性愛尺度超大

台灣男星言承旭由2011年起將重心轉移內地發展，演藝事業同樣經營得有聲有色。然而，相隔14年沒有拍台劇的他，就與林依晨合作《同棲散策》，當中有不少裸露大尺度演出，令不少網民相當嘩然，劇集未播己引起許多關注。

言承旭相隔多年再拍台劇。（影片截圖）

近日《同棲散策》發布首支預告，在劇中言承旭與林依晨飾演一對己婚十年的夫妻，但隨着時間流逝，夫妻二人在生活上變得平淡，甚至連性生活都變得乏味，逐漸影響整段婚姻。

為了重新點燃愛火，他們在性生活上做了不少功夫，有一幕他們選擇在洗手間發生關係，穿着睡衣的林依晨被言承旭抱坐在洗手台上，性張力畫面相當強，二人激吻之時，女方就一邊用手撫摸他的下體，原以為性畫面有更進一步，沒想到林依晨就淡淡表示：「但是你沒有反應。」性生活似乎還是失敗。

二人在洗手間激吻。（影片截圖）

林依晨用手撫摸言承旭下體。（影片截圖）

除了有性愛畫面之外，言承旭在未能順利進行夫妻性生活情況之下，他就自己躲起來自瀆，滿足自己的需求，而這個畫面更被林依晨看見。雖然他已經47歲了，但其身材相當FIT，在劇集中其不吝嗇展露壯碩身材，麒麟臂、胸肌、腹肌展露無遺。

言承旭自己解決。（影片截圖）

一臉享受。（影片截圖）

另外，還有一幕他與其他女性發生性關係畫面，這名女性溫柔地吻着他胸部，之後身體漸漸地向下移，言承旭表現出極其享受樣子，畫面相當激烈。劇集未播網民已對劇情預告討論不斷，大喊期待。

二人在劇中飾演已婚十年夫妻。（影片截圖）