東張西望｜黑心攤販承認執垃圾轉售圖利　雙手合十求：放過啊婆啦

TVB節目《東張西望》連日來報道大窩口天光墟平價攤的食物食物來源一事，揭發黑心攤販「無本生利」過程。昨日（6日）一集繼續講到「刺身姐」於垃圾房中「翻箱倒籠」，尋找貨源作售賣之用，「刺身姐」除了自己重組「刺身盒」出售外，更被壽司店職員大爆丟棄食物前，已經進行「加工」。

TVB節目《東張西望》連日來報道大窩口天光墟平價攤的食物食物來源一事，揭發黑心攤販「無本生利」過程。(節目截圖)

「刺身姐」除了自己重組「刺身盒」出售外，更被壽司店職員大爆丟棄食物前，已經進行「加工」。(節目截圖)

昨日一集揭發了職員在丟棄食物前都會加清潔及踩爛包裝盒，今日（7日）一集節目組以「放蛇」方式，向「刺身姐」以正價的四分一價錢買了一堆食物。主持黎寬怡打開食物後發現有問題：「一打開個袋已經聞到好濃烈嘅異味，我哋依家睇吓入面有啲咩嘢食。」

節目組以「放蛇」方式，向「刺身姐」以正價的四分一價錢買了一堆食物。(節目截圖)

主持黎寬怡打開食物後發現有問題。(節目截圖)

一開始黎寬怡拿出兩盒過期豬肉，而且豬肉已經變了色及有不少的血水；之後她再拿出一盒過期的三文魚，上面可以見到有發霉的跡象。最恐怖的都是壽司店包裝的一些食物，第一盒的包裝已經不完整：「只係用咗一啲壽司嘅蓋，呢一個係寫住加州卷㗎，但裡面擺嘅就係啲蟹柳肉，所以疑似係之後畀人砌返落去，入面仲有塊三文魚，好明顯自製！」黎寬怡已經「皺曬眉頭」，之後再拿出一盒過了期五天的三文魚，而且包裝盒是曾被破壞的：「呢個三文魚唔單止極臭，而且仲好明顯見到入面應該係發晒霉，有啲黑色嘅點點，一定係唔可以畀任何生物食用㗎啦。」認真恐怖。

黎寬怡拿出兩盒過期豬肉，而且豬肉已經變了色及有不少的血水。(節目截圖)

之後黎寬怡再拿出一盒過期的三文魚，上面可以見到有發霉的跡象。(節目截圖)

最恐怖的都是壽司店包裝的一些食物。(節目截圖)

黎寬怡已經「皺曬眉頭」，之後再拿出一盒過了期五天的三文魚，而且包裝盒是曾被破壞的。(節目截圖)

黎寬怡去訪問另一攤販「填鴨姐」售賣黑心食物事宜，「填鴨姐」一見到節目組走近就已經收拾東西，黎寬怡問她在賣什麼，她立即「口窒窒」表示：「冇嘢啊，冇嘢！冇嘢…（你啲嘢食邊度嚟㗎？）冇嘢…冇嘢！」黎寬怡問完她後，她嘴裡就不停碎碎念「冇嘢」。

黎寬怡去訪問另一攤販「填鴨姐」售賣黑心食物事宜。(節目截圖)

黎寬怡去訪問另一攤販「填鴨姐」售賣黑心食物事宜。(節目截圖)

黎寬怡問「填鴨姐」在賣什麼，她立即「口窒窒」。(節目截圖)

除了「冇嘢」外，「填鴨姐」另一句不停說的就是「下次唔會啦」。「填鴨姐」亦承認了她出售的食物是來自便利店，指是他們丟棄的食物，「填鴨姐」更表示自己會改過。「填鴨姐」除了不停說著「下次唔會啦」、「下次唔會敢啦」外，更雙手合十向節目組請求放過她：「放過啊婆啦，啊婆執紙皮啦。」被問到賣黑心食物的原因時，「填鴨姐」就表示：「執紙皮賺得幾多啫，放過啊婆啦，啊婆幾十歲冇嘢做。」

「填鴨姐」亦承認了她出售的食物是來自便利店，指是他們丟棄的食物。(節目截圖)

「填鴨姐」雙手合十向節目組請求放過她。(節目截圖)

「填鴨姐」承諾不會再有下一次，請求大家放過她後，黎寬怡就去訪問另一位黑心攤販「刺身姐」，但突然受到其他攤販拿武器襲擊。明天（8日）一集將播出「刺身姐」與其他攤販連環襲擊節目組。

「填鴨姐」承諾不會再有下一次，請求大家放過她後。(節目截圖)

「刺身姐」與其他攤販連環襲擊節目組。(節目截圖)

「刺身姐」與其他攤販連環襲擊節目組。(節目截圖)

「刺身姐」與其他攤販連環襲擊節目組。(節目截圖)