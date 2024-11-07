台灣樂團「恐龍的皮」準備插旗新城市　去世界各地開騷留更多足跡

從白堊紀時空到現代！由地球上最後的兩隻恐龍：暴龍與三角龍所組成，曾來港演出的華語樂團「The Dinosaur’s Skin 恐龍的皮」，繼首張EP《Millions of Years Apart》締造亮眼成績，入圍金曲獎與金音獎後，帶著復古節拍與浪漫樂句踏上世界舞台，走遍紐約、巴黎、奧斯丁、多倫多、曼谷、香港、峇里島各大音樂祭與專場演出。在樂迷期待下，恐龍的皮這次終於在2024年底發行第一張概念專輯《I Dig You》，4日特別應景選在國立臺灣博物館古生物館舉辦發片記者會，現場演唱新歌《Retro Petrol》、《Amber》展現其音樂魅力，也讓所有媒體、樂評們搶聽為快！

華語樂團「The Dinosaur’s Skin 恐龍的皮」，繼首張EP《Millions of Years Apart》締造亮眼成績。（公關提供）

對於專輯概念，牠們表示：「《I Dig You》除了字面上的「我挖掘你」，更是「我喜歡你、我理解你」的意思。這張概念專輯是一趟考古挖掘之旅，穿越時間與空間，挖掘到的不僅止於考古文物，更多的是關於人類的孤單與自由、平等與多樣性，探索了關於身份 認同、愛、與跨越族群藩籬的包容與理解。恐龍與人類，雖然是不同的物種，但是透過共同的情感與經歷緊密相連。」

從白堊紀時空到現代！由地球上最後的兩隻恐龍：暴龍與三角龍所組成。（公關提供）

概念專輯《I Dig You》音樂陣容超級強大，由金曲獎最佳演唱組合「Crispy脆樂團」主唱Skippy擔任專輯製作人，與來自世界各地優秀音樂人合作，包含金曲歌后「魏如萱waa wei」、美國德州另類衝浪搖滾樂團「Summer Salt」、美國破億神曲貓臉蒙面歌姬「Limbo」；牠們透露〈Meteor Shower〉與魏如萱合作的機緣 ：「謝謝Skippy哥牽線。聽到waa的聲音，我們都如醉如癡，發現她以前有一首歌叫做〈隕石〉，太瘋狂，這首歌一定要給她唱！」

概念專輯《I Dig You》音樂陣容超級強大，由金曲獎最佳演唱組合「Crispy脆樂團」主唱Skippy擔任專輯製作人。（公關提供）

記者會上恐龍的皮正式官宣全新演唱會資訊：將於2025年1月11日晚上20:00在台北松仁威秀影城舉辦【MUVIE CINEMAS TITAN SCREEN】電影專場！兩隻恐龍直呼：「太棒了！夢想成真，這次專場真的有大螢幕可看電影，也可以直接在電影院裡演出！」特別準備了世界地圖讓牠們插旗！繼紐約、巴黎、奧斯丁、多倫多、香港、峇里島後，擴增音樂新版圖，宣告即將前往新加坡、吉隆坡、曼谷等新城市開唱，未來世界各地將有更多屬於恐龍的皮音樂足跡。

記者會上特別準備了世界地圖讓恐龍的皮插旗。（公關提供）

恐龍的皮演唱會形式非常不同，都會有電影的軸線貫穿整場演出，現場也搶先預告亮點：「我們透過電影故事在螢幕上呈現恐龍的世界觀，讓觀眾可以更融入恐龍宇宙，這次也會用一樣的形式帶來精心設計的演出，為了讓觀眾有更好的觀影品質，特別挑選了超讚的場地作為我們電影首映演唱會的演出場地，是台北市一個指標性的地點，在很大很大超級大的螢幕上播放，還會在大螢幕前表演這次專輯的新歌給大家喲！」威秀影城總經理特別到場力挺，期待這場演唱會與電影院的完美呈現、更期許著：「日後能跟更多音樂圈的朋友跨界合作，讓我們的影廳不只是影廳，可以有更多現場演唱會或是影廳直播，跟大家一起分享！」