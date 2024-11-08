黑色月光劇透第10集｜兩大老戲骨演技大爆發　張文慈現身蒼老不少

《黑色月光》劇情劇透 第10集

《黑色月光》第10集劇情講到，基俊（馬志威飾）利用會計部員工唐子超（衛志豪飾），替他洗黑錢。慧雲（林夏薇飾）透過人工授孕成功懷上基俊血脈，哲賢（尹揚明飾）大喜，欲將部份公司的擁有權轉到慧雲名下，惹來基俊不悅。幸芳（文雪兒飾）安撫基俊，揭露驚人秘密。記者區樂瑤（蘇韻姿飾）加入滿月（楊茜堯飾）復仇計劃，原來是滿月利用董博引誘基俊中飽私囊。寶鐷工地被揭欠薪停工，哲賢重回公司，向昊天（郭鋒飾）求助。滿月和成風（王浩信飾）追查事件，查出幕後操縱消息的人竟是就是昊天。

張文慈老了不少。（劇集截圖）

張文慈老了不少。（劇集截圖）

昊天開出條件，若要他出手救寶鐷，哲賢便要以手上的王卓股份作抵押，兩個從此反面，這場戲兩大老戲骨演技大爆發，絕對精彩。

揭穿詭計。（劇集截圖）

兩人正式反面。（劇集截圖）

兩人正式反面。（劇集截圖）

兩人正式反面。（劇集截圖）

呢場戲張力好夠。（劇集截圖）

呢場戲張力好夠。（劇集截圖）

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

港版《黑暗榮耀》。（TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo）

黑色月光｜故事簡介

《黑色月光》女主角余滿月，人前光采亮麗，長袖善舞的危機公關，背後卻深沉孤獨，沒一點笑容。她的內心背負一段不想回憶的可怕過去。

《黑色月光》

十八年前，她與妹妹被迷暈帶到富豪淫亂派對，慘遭富三代蔣基俊施虐蹂躪，連番輪姦。她與家人報警以求公義，可是基俊的富商父親蔣哲賢為保兒子，用盡方法毀滅證據，暴打恐嚇噤聲，最後父母更受害命喪，妹妹因重創變成殘廢、姐姐漫星疏遠離棄。

接連的打擊，她試過尋死，但死不得，她在黑色月光下立誓報仇，所有傷害過她一家的惡人，都要得到惡報！

《黑色月光》 片尾曲《黯月》 由戴祖儀主唱，江暉作曲、編曲、監製，丁悅填詞。