非份之罪｜預告片出爐　71歲盧宛茵大爆拍攝時慘遭篤住鬧挑剔演技

現年71歲，縱橫演藝圈超過50年的Madam Lo盧宛茵，被封為「御用媽媽/奶奶」，曾飾演過70多個男藝人的阿媽，並入紙《健力士世界紀錄》，申請劇集中飾演最多藝人阿媽創舉。月前，盧宛茵作客製作人楊紹鴻的Youtube節目時大爆曾被後輩「指點」教她做戲之後接受專訪再爆，在TVB拍攝新劇《非份之罪》時被導演針對，而同場的陳煒及徐榮竟然冇出聲當睇唔到，後來盧宛茵與家人商量後決定同監製王心慰投訴，日前《非份之罪》的預告片出爐，短短一句對白已盡顯功架。

縱橫演藝圈半世紀，竟遭無禮對待。（截圖）

徐榮當睇唔到！（截圖）

陳煒冇出聲！（截圖）

盧宛茵透露在劇中飾演徐榮和陳煒的母親，卻竟在開工第一日就遭到導演的挑剔。盧宛茵表示導演曾在拍攝過程中質疑她的表情不足，不過盧宛茵就反駁是否需要過於誇張的演出，並提醒導演關於收音的問題，令導演對此無言以對。不過直至拍攝的第五天，導演的態度並因此有所改變，反而更變本加厲。盧宛茵一度被要求重看自己的演出片段，仲被導演邊睇邊鬧：「睇吓你啲戲？」、「啲戲唔係咁做㗎嘛」，令盧宛茵大感不滿。

Madam Lo 是TVB御用媽媽/奶奶。（《BB來了》影片截圖）

Madam Lo從影半世紀。（影片截圖）

Madam Lo盧宛茵私下其實相當時髦。（梁碧玲 攝）

盧宛茵更大爆在一場與陳煒共演的戲份中，她根據劇本的指示試圖阻止陳煒離開，不過就被導演指責應該靜止不動讓陳煒離開。而導演連環無理取鬧的態度最終讓盧宛茵忍無可忍，更令她在憤怒之下怒掟毛巾，仲大叫「去死啦！」來發洩情緒。不過在場的徐榮和陳煒在睇見呢個情況是，卻竟然選擇保持沉默，只有一位工作人員前來安慰她。事後盧宛茵與家人商量，決定向監製王心慰提出投訴。王心慰在得知情況後，第二天便到錄影廠安撫盧宛茵。盧宛茵更推測，導演對她發火可能有其背後原因，她認為公司可能因為要捧新人，而主角如陳煒正是「不可鬧」的對象，因此導演就將怒氣發洩在她這位甘草演員身上。

盧宛茵與吳浣儀近日接受幕後人楊紹鴻的YouTube節目《小鴻吹水站》訪問。（影片截圖）

盧宛茵指有後輩教自己做戲。（影片截圖）

盧宛茵聽到表示不願理會。（影片截圖）